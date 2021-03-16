Блогер из Швейцарии создал фильм об агрессии России в Украине. Видео

Блогер из Швейцарии Le Grand JD создал документальный фильм о российской агрессии в Украине.

Ленту на французском языке, которая называется "Война в Украине", он опубликовал на своем YouTube-канале. По состоянию на 01:00 16 марта, видео набрало почти 800 тысяч просмотров и почти 150 тысяч лайков (чтобы посмотреть фильм, доскролльте страницу до конца).

Как пишет блогер, это единственная война, которая до сих пор активно ведется на Европейском континенте. Он отметил, что его цель – напомнить о конфликте, чтобы о нем не забывали.

Начинается 30-минутный фильм с рассказа о европейских стремлениях во время Революции Достоинства, а затем говорится об оккупации Крыма и части Донбасса.

Также автор напомнил о сбитом российским оружием пассажирский Boeing рейса МН17.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский документальный фильм о войне на Донбассе "Земля блакитна, ніби апельсин" получил американскую премию Cinema Eye Honors 2021 в категории Spotlight Award.