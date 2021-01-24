Близкие избитого во Франции украинца: эти нелюди били со страшной силой

Близкие 15-летнего украинца, на которого напали 15 января недалеко от Эйфелевой башни в Париже, рассказали, что школьника били "со страшной жестокостью".

Так, у Юрия в нескольких местах проломлен череп, также сломаны рука и пальцы, ребра, плечевой сустав, а на ноге есть ножевые ранения, сообщает "КП в Украине".

В местной больнице парня срочно прооперировали. Операция длилась около шести часов, после нее Юрий вошел в кому. Сейчас врачи оценивают его состояние как стабильное, но критичное.

"То, что я увидела, не желаю никому. Этот ужас невозможно представить", – рассказала мать Юрия Наталья Крученик о моменте, когда увидела сына в машине скорой помощи. А ее подруга, Этэлла Шандор, сообщила, что 21 января парню исполнилось 15 лет. В его день рождения родные украсили палату шариками и открытками, надеясь, что это поможет Юрию прийти в себя.

"Я вам честно скажу: то, что эти нелюди сделали с ребенком, такое даже в фильмах ужасов не увидишь. Его били с какой-то страшной жестокостью", – сказала она.

Мать Юрия – родом из села Билкы Закарпатской области. Во Францию она переехала в 2008 году, когда Юре было 4 года. Здесь у нее родились еще две дочки, младшей – 1,5 года.

Наталья владеет фирмой, которая помогает украинцам трудоустроиться во Франции. Кроме того, она ведет курсы французского языка, а деньги жертвует в церковь в Украине.

Напомним, 15 января около 18.30 возле ТЦ Beaugrenelle на Юрия напали более десяти агрессивных подростков с ножами, металлическими палками и бейсбольными битами.

Как пишет "КП в Украине", о Beaugrenelle ходит дурная слава: здесь собираются банды румынских и молдавских подростков, которые нападают даже на взрослых. Они действуют быстро, появляются в масках и с капюшонами на головах.

Как сообщал OBOZREVATEL, избиение украинца в Париже зафиксировали камеры наблюдения. На видео видно, как парня добивают лежащим на земле.