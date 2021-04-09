Бизнесмен из топ-10 контрабандистов в прямом эфире ответил на обвинения СНБО

Орест Фирманюк, бизнесмен в сфере международной торговли, который вошел в топ-10 украинских контрабандистов, которые попали под санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), рассказал, что будет вынужден закрыть свой бизнес в Украине.

Об этом он заявил в пятницу, 9 апреля в эфире "Свободы слова Савика Шустера". Программа транслировалась на YouTube-канале Shuster online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Фирманюк рассказал, что в команду его логистической компании входят около 200 человек. На рынке около шести лет существуют две его фирмы "Твоя логистика" и "LCL Odessa".

"У нас не было ни одного обыска, ни одного уголовного дела за эти шесть лет, никаких претензий уголовного характера ни ко мне, ни к членам моей команды не было", – такое заявление сделал Фирманюк.

Сейчас из-за санкций СНБО фирмы не работают. По словам Фирманюка, так будет продолжаться и в период судов, из-за чего команда распадется, а сам он станет безработным.

Отметим, что бывший глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов рассказал о существовании в Украине множества каналов контрабанды и назвал Фирманюка одним из посредников.

"Он пострадает больше других, потому что у него есть реальные активы в Украине. Но критично это не будет, потому что их бизнес – это посредничество. Компании, которые были аккредитованы на таможне сейчас, могут быть пересозданы", – сказал Нефедов.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против топ-контрабандистов. Среди них оказался Орест Фирманюк, которого экс-глава таможни Максим Нефедов называл "главным контрабандистом Украины".

Как сообщал OBOZREVATEL, в списках Службы безопасности Украины были указаны еще 10 человек, против которых на заседании СНБО 2 апреля должны были рассмотреть антиконтрабандные санкции.