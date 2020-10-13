Бигус выдал расследование о "кассе" Шария: блогер пообещал иск в суд

Журналист Денис Бигус обнародовал расследование, согласно которому партия блогера Анатолия Шария якобы проплачивает пиар на украинских телеканалах и проводит мииллионы по "черной кассе".

Об этом говорится в расследовании программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" со ссылкой на переписку партийцев, полученную от своих источников (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Так, было обнародовано сообщения из Telegram-чатов, которые приписывают структуре Шария. Там, по словам Бигуса, фигурирует сам блогер, его жена Ольга, а также ряд сторонников, которые тоже якобы в курсе переводов круглых сумм денег.

Люди в переписке договаривались о переводах за рекламу партии, вознаграждениях за якобы избиения членов политсилы.

Также, по информации журналистов, все неофициальные траты на деятельность проекта Шария одобряет Анжела Васильевна Ларкина – руководитель ряда предприятий, за которыми стоит бренд "БРСМ-Нафта".

Согласно официальному отчету, за первый квартал 2020 года "Партия Шария" получила 1 168 653 гривен "пожертвований". Из них на зарплату сотрудников потратили 224 714 гривен. Однако, согласно неофициальной отчетности, полученной от источников, только за один месяц партия потратила на зарплаты 1,3 миллиона гривен.

Расследователи утверждают, что Ларкина отправляет деньги наличными в офисы партии, либо решает, каким другим способом передавать деньги в их представительства.

Из обнародованной переписки следует, что сотрудников политической силы якобыдаже обязывают пользоваться бензином "БРСМ-Нафты", хотя они не хотят этого делать из-за плохого качества топлива.

Бигус заверил, что сомнений в подлинности информации, полученной от источников, нет. По словам журналиста, в переписке и отчетах есть персональные данные партийцев, номера их банковских карт и другая конфиденциальная информация, которой нет в открытом доступе.

Расследователи рассказали, что все доказательства, которые им удалось собрать, они передали правоохранителям.

Реакция Шария

Анатолий Шарий отреагировал на обнародованное расследование и назвал его "нарисованной чепухой". Блогер пообещал подать иск в суд на программу.

"Без малейшего сомнения, мы подаем в суд на эту нарисованную чепуху с рассказами о черных кассах. Тут без вариантов, раньше хоть старались, а теперь дошло до табличек на экране и озвучивания своим голосом нарисованных на экране мультяшных комментов", – написал Шарий в своем Telegram-канале.

Блогер считает, что "для очередного вброса" журналистов нанял Офис президента. Вероятным заказчиком расследования Шарий назвал Андрея Смирнова.

"Я так понимаю, обсерного мега-расследования про "виллу Шария" показалось мало и тех же людей Офис президента нанял для очередного вброса. Я понимаю, что раньше был Кирюша Тимошенко, сегодня заказчик, вероятно, Андрей Смирнов", – добавил Шарий.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, журналисты проекта "Слідство.інфо" выяснили, что блогер Анатолий Шарий владеет виллой на морском побережье неподалеку от Барселоны (Испания), рыночная стоимость которой может достигать миллиона евро. При этом сам Шарий заявил, что на самом деле вилла стоит 3 миллиона евро.