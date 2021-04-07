Бессмертный: Путин хочет уничтожить Украину и готовится к прыжку, мы должны действовать

Россия взяла курс на эскалацию военных действий в Украине и не стоит надеяться на мирное развитие ситуации, учитывая последние действия агрессора. Целью Кремля является уничтожение нашего государства, эти планы у главы РФ Владимира Путина были и раньше, и никуда не делись. Цивилизованный мир способен остановить агрессию России, но для этого Украина должна быть активной на международной арене и поддерживать диалог с Европой, США и НАТО в целом.

Такие заявления в эфире телеканала OBOZREVATEL сделал экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, дипломат Роман Бессмертный. Далее приводим его прямую речь.

С точки зрения информации, которая сейчас есть, ситуация кардинально изменилась. Если раньше можно было допустить и мирный, и военный способ решения, то сейчас, в результате небывалого накопления вооружений, техники, живой силы на востоке и на севере Украины, маловероятно мирное развитие ситуации.

Очевидно, что сейчас Кремль взял курс на эскалацию конфликта, на его обострение. С моей точки зрения, ситуация будет развиваться либо путем обострения боевых действий по линии фронта на Донбассе и в Крыму, либо путем возникновения новых мест столкновения между ВСУ и Российской Федерацией.

Если сохранится такая ситуация, как на сегодняшний день, когда не выработано общей позиции между Вашингтоном и Брюсселем, она может развиваться по очень неприятному для Украины сценарию.

В случае развития острого сценария, сценария боевых действий, худшее, что может произойти – Украина в очередной раз станет полем боя.

После последней встречи онлайн между канцлером Германии, президентом Франции и президентом Российской Федерации, обратите внимание, как в пресс-релизе Россия раздула вопрос Украины. Это означает, что центром удара ближайших месяцев и лет для России, для Кремля, для Путина является Украина, что мы находимся в эпицентре.

Ситуация требует со стороны украинской власти, в первую очередь, информационных шагов – показывать, что Верховный главнокомандующий, Генеральный штаб, Министерство обороны, правительство, парламент мониторят ситуацию, видят ее и понимают. Второе – необходимы дипломатические шаги, которые бы касались консультаций и совместных действий в нормандском формате, хотя бы в тройке – Киев, Париж, Берлин. Следующее – действия Украины на уровне Украина-НАТО, Украина-ЕС, Украина-США.

Ситуация, которая сейчас возникает, на практике может реализоваться по сценарию использования вооружений, войск, по сценарию их частичного применения, применения разного рода войск, и даже упреждающих действий или действий в качестве реакции на определенные попытки противника. В частности, могут разрабатываться военно-дипломатические, комбинированные сценарии. В том числе и превентивные сценарии с точки зрения дипломатических шагов, военно-политических и даже политических шагов.

Я уже не говорю о том, что в сегодняшнем арсенале мира могут быть и финансовые шаги, и экономические шаги, и шаги, которые касаются эмбарго или санкций.

Сейчас время позволяет украинской стороне не просто разрабатывать, а уже сделать несколько шагов, связанных, например, с тем, чтобы Вашингтон, Брюссель, Париж и Берлин сделали несколько информационных сообщений, которые носили бы превентивный характер.

Надо понимать, что главной целью давления России – политического, экономического, военного – является уничтожение Украины как государства. Помните, когда-то говорили, что все застопорится, Крым, Донбасс... Нет, не будет этого! Не будет покоя!

С 2015 года, когда, казалось бы, активная фаза войны остановлена, напряжение в десятки раз возросло. Количество вооружений невиданно возросло. Посмотрите на цифры бюджета армии России. Казалось бы, санкционная политика должна была заставить уменьшить этот бюджет, но он растет.

Это означает, что агрессивные планы Кремля никуда не делись. Они остаются на столе, и так или иначе Кремль будет их реализовывать.

Если взять потенциал цивилизованного демократического мира, который сегодня уже осознает опасность России, то его достаточно для того, чтобы остановить эту нерегулируемую агрессию.

Почему ситуация так резко обострилась? По моему мнению, потому что Кремль после первых спичей новоизбранного президента США Байдена понял: в случае, если Вашингтон перехватит инициативу, и эта инициатива будет включать в себя совместные действия Вашингтона, Брюсселя и Киева, то ситуация кардинально изменится в пользу цивилизованного мира. Именно поэтому в качестве упреждающих действий и возможных консультаций, которые велись в этой среде, в том числе по вопросам вступления Украины в НАТО, и был сделан этот маневр.

Обратите внимание на то, как 21 марта президент Путин общался с американскими журналистами. Это паяцтво, которое он там демонстрировал – что мы якобы стали такие пушистые. Но это затишье перед бурей, причем, бурей очень сильной. И поведение Путина и по Ливии, и по Сирии, и по Ирану говорит о том, что он готовится к прыжку.