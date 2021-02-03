Беспилотник украинских военных на Донбассе пытались сбить камнем: курьезный момент попал на видео

Противник пытался сбить украинский беспилотник, запущенный над временно подконтрольной российским оккупантам территорией Донбасса, с помощью камня.

Соответствующим видео, снятым камерой дрона с высоты, поделился Telegram-канал "Новини Збройних сил" 2 февраля (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Инцидент произошел в теплое время года, однако когда именно были сняты кадры, не уточняется.

"Оккупанты, подобные африканскому племени, используют камни в борьбе с нашими БПЛА", – пошутил автор Telegram-канала в посте.

Дрон, пролетая над мужчиной, заснял, как тот замахивается большим камнем вверх, пытаясь попасть в беспилотник украинских военных.

Напомним, в течение первого месяца 2021 года российские террористы "Л/ДНР" на Донбассе понесли существенные потери живой силы и техники. Так, с 1 января по 1 февраля противник в целом потерял 62 человека.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Украинская разведка установила, что с 1 февраля командование Вооруженных сил России прибыло на временно оккупированный Донбасс, чтобы повысить боевую готовность своей артиллерийской группировки.