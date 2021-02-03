Беспилотник украинских военных на Донбассе пытались сбить камнем: курьезный момент попал на видео
Противник пытался сбить украинский беспилотник, запущенный над временно подконтрольной российским оккупантам территорией Донбасса, с помощью камня.
Соответствующим видео, снятым камерой дрона с высоты, поделился Telegram-канал "Новини Збройних сил" 2 февраля (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).
Инцидент произошел в теплое время года, однако когда именно были сняты кадры, не уточняется.
"Оккупанты, подобные африканскому племени, используют камни в борьбе с нашими БПЛА", – пошутил автор Telegram-канала в посте.
Дрон, пролетая над мужчиной, заснял, как тот замахивается большим камнем вверх, пытаясь попасть в беспилотник украинских военных.
Напомним, в течение первого месяца 2021 года российские террористы "Л/ДНР" на Донбассе понесли существенные потери живой силы и техники. Так, с 1 января по 1 февраля противник в целом потерял 62 человека.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украинская разведка установила, что с 1 февраля командование Вооруженных сил России прибыло на временно оккупированный Донбасс, чтобы повысить боевую готовность своей артиллерийской группировки.
Из-за нехватки наемников террористы "Л/ДНР" начали активно агитировать местное население ОРДЛО к вступлению в бандформирования. Более того, они не возвращают документы тем, кто не хочет продолжать работать на них.
В середине января разведка ВСУ узнала о прибытии на восток представителей командования и штабов ВС РФ для проверки боевой и мобилизационной готовности незаконных вооруженных формирований.
Также Россия осуществила переброску на Донбасс 22 тысяч тонн топлива, военного имущества и беспилотников "Орлан-10". Перемещение этих грузов происходило через неконтролируемые участки границы с Украиной.