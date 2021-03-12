Беспилотник ФСБ стал вещественным доказательством агрессии России в Украине

Беспилотник Федеральной службы безопасности России, который нашли на Донбассе воины Вооруженных сил Украины, приобщили в качестве вещественного доказательства к уголовному производству об агрессии оккупантов на востоке.

Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры. В ведомстве напомнили, что БПЛА был обнаружен украинскими защитниками во время инженерной разведки в зоне проведения ООС. Устройство использовалось российскими вооруженными группировками для сбора информации о нашей армии.

Доказательством того, что беспилотник принадлежал оккупантам, является голографическая наклейка с надписью "ФСБ РФ 704" на поврежденной аккумуляторной батареи.

"По предварительным данным обнаруженный аппарат изготовлен российским производителем ZALA AERO. Группа компаний ZALA AERO – российский разработчик и производитель беспилотных воздушных систем и мобильных комплексов, которые способны углубляться на несколько десятков километров в сторону позиций противника", – отметили в сообщении прокуратуры.

Напомним, враждебный беспилотник упал вблизи позиций украинских армейцев 8 марта. Он сломался прямо во время полета из-за выхода из строя батареи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце ноября воины ВСУ сами сбили в зоне боевых действий вражеский беспилотник типа "Квадро", который пересек линию разграничения. Против него было применено стрелковое оружие.