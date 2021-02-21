Берлин и Париж могут стать соучастниками России, – дипломат

Если Германия и Франция будут продолжать настаивать на выполнении Украиной Минских договоренностей, они фактически превратятся в соучастников страны-агрессора, Российской Федерации.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал представитель Украины в Совете ООН по правам человека в 2006-2010 годах Владимир Василенко, комментируя заявление постоянного представителя РФ в ООН Василия Небензи. Тот сказал, что якобы Украина оккупировала сама себя, а Франция и Германия стали ее приспешниками.

"Господин Небензя в своем стиле – "блестящий" представитель российской дипломатии. Он все переводит с больной головы на здоровую", – заметил Василенко.

В контексте ответственности этих стран он сказал, что, скорее, Украина имеет моральное право предъявлять им претензии, чем Россия.

"Если и предъявлять претензии Франции и Германии, то им можно предъявлять претензии за то, что они дали согласие поддержать Минские договоренности. Они настаивали на выполнении Минских договоренностей, которые были навязаны Россией Украине силой. С помощью которых Россия хочет добиться урегулирования, которое приведет к уничтожению Украины как независимого государства", – подчеркнул дипломат.

"Франция и Германия настаивают на выполнении этих условий Украиной. Если они будут продолжать принуждать Украину выполнять эти кабальные условия, которые противоречат нормам международного права, то они тем самым превратятся в соучастников агрессора, которым является Российская Федерация", – заявил Василенко.

В контексте последних заявлений со стороны России о якобы намерении полностью разорвать отношения с Евросоюзом, он сказал, что страна-агрессор прибегает к шантажу.

"Россия шантажирует страны Европейского Союза и другие страны, намекая на то, что она может применить силу, если не пойдут на удовлетворение их прихотей и капризов. Но это шантаж, который не имеет под собой никаких оснований", – подытожил Василенко.

Как писал OBOZREVATEL, Василий Небензя заявил, что "Париж и Берлин – преступники" и "соучастники преступлений, которые совершает Киев против населения Донбасса". Постпред Украины в ООН Сергей Кислица ответил на это обвинение.