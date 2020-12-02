Заставили выбирать между огнем и ударами по голове: подожженный друзьями ребенок из Бердянска рассказал об инциденте. Видео

12-летний мальчик, которого в Бердянске Запорожской области подожгли его сверстники ради развлечения и "крутого" видео, получил 30% ожогов тела, в том числе гениталий.

Об этом 1 декабря на своей странице в Facebook рассказала волонтер Злата Некрасова. Она также расспросила ребенка об инциденте и сняла его рассказ на камеру (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Женщина рассказала, что подросток, которого зовут Владимир, лечится с ожогами ног, рук, гениталий, ягодиц. 1 декабря несовершеннолетнего перевели из Бердянска в медучреждение в Запорожье.

Известно, что компания облила своего товарища жидкостью, которая содержит в себе более 60% спирта, и подожгла спичками.

По словам самого пациента, его приятели предложили ему либо согласиться на поджог, или получить 100 сильных ударов по голове. Подросток в итоге согласился на первый вариант.

"Я пошел к друзьям домой на ночевку. Потом мы поиграли интернет-игры и всякое такое. Потом Кирилл вспомнил про самопал, это самодельный алкогольный напиток... Они облили мне штаны. Они хотели изначально чуть-чуть налить и потушить сразу..." – рассказал мальчик на камеру.

"Мама одна воспитывает сына, временно не работает, состоит на учете в центре занятости. За два дня на лечение Вовы уже было потрачено 7000 гривен и средств у семьи больше нет", – рассказала волонтер.

Напомним, ЧП произошло в ночь на 29 ноября в Бердянске в доме на улице Европейской. Работники полиции выяснили, что парень добровольно на это согласился. Весь процесс компания снимала на телефон.

Как писал OBOZREVATEL, в Днепре четверо девочек-подростков и семилетний мальчик жили в антисанитарии – в доме и возле него накопились горы мусора. Хлам домой приносила мама детей.