Bellingcat снимет фильм о предательстве в Украине и срыве спецоперации по "вагнеровцам"

Главный расследователь международной организации Bellingcat Христо Грозев работает над документальным фильмом о провале спецоперации Главного управления разведки Минобороны и СБУ по захвату "вагнеровцев" в Беларуси.

Об этом он рассказал в интервью главному редактору издания "Гордон" Алесе Бацман. По словам Грозева, все было продумано гениально (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Украинская военная разведка (ГУР Минобороны) вместе с СБУ придумали план, как обмануть, ГРУ, ФСБ и "вагнеровцев". Это все было придумано гениально. И вдруг сейчас ваше правительство говорит, что такого не было никогда, что это выдумка российских спецслужб", – отметил он.

Грозев считает, что власти испугались и решили не вступать в конфронтацию с Россией.

В свою очередь журналист Юрий Бутусов, который писал о срыве этой спецоперации, заявил, что уже дал интервью Bellingcat.

"Я уже дал интервью журналистам для этого проекта в Киеве, здесь уже работала съемочная группа. И сам Грозев также посетит Киев", – написал он на своей странице в Facebook.

Журналист считает, что Bellingcat обеспечит провалу спецоперации максимальный международный резонанс.

"Причина такого резонанса – участие спецслужб стран НАТО, в том числе США, в операции по захвату российских террористов, часть которых воевала и на Донбассе, и в Сирии", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL: