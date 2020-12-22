Bellingcat снимет фильм о предательстве в Украине и срыве спецоперации по "вагнеровцам"
Главный расследователь международной организации Bellingcat Христо Грозев работает над документальным фильмом о провале спецоперации Главного управления разведки Минобороны и СБУ по захвату "вагнеровцев" в Беларуси.
Об этом он рассказал в интервью главному редактору издания "Гордон" Алесе Бацман. По словам Грозева, все было продумано гениально (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Украинская военная разведка (ГУР Минобороны) вместе с СБУ придумали план, как обмануть, ГРУ, ФСБ и "вагнеровцев". Это все было придумано гениально. И вдруг сейчас ваше правительство говорит, что такого не было никогда, что это выдумка российских спецслужб", – отметил он.
Грозев считает, что власти испугались и решили не вступать в конфронтацию с Россией.
В свою очередь журналист Юрий Бутусов, который писал о срыве этой спецоперации, заявил, что уже дал интервью Bellingcat.
"Я уже дал интервью журналистам для этого проекта в Киеве, здесь уже работала съемочная группа. И сам Грозев также посетит Киев", – написал он на своей странице в Facebook.
Журналист считает, что Bellingcat обеспечит провалу спецоперации максимальный международный резонанс.
"Причина такого резонанса – участие спецслужб стран НАТО, в том числе США, в операции по захвату российских террористов, часть которых воевала и на Донбассе, и в Сирии", – пояснил он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Первым о том, что к срыву операции СБУ с "вагнеровцами" в Беларуси может быть причастен Андрей Ермак, заявил агент НАБУ, ветеран АТО Евгений Шевченко.
Журналист Юрий Бутусов выразил убеждение, что спецоперацию Службы безопасности Украины с задержанием "вагнеровцев" в Беларуси якобы сорвал Ермак, чтобы не портить отношения с Россией.
Вскоре в сети появилась аудиозапись "вербовки" СБУ наемника ЧВК Вагнера Дениса Харитонова, которая может стать свидетельством сорванной спецоперации.
В СБУ публично называли фейком данные о якобы спецоперации с наемниками ЧВК. Ведомство указывало на то, что первоисточником этой информации было российское издание.
Позднее Шевченковский суд Киева обязал СБУ открыть производство по подозрению главы Офиса президента Ермака в государственной измене и шпионаже.
Народный депутат Украины от "ЕС" Владимир Арьев обнародовал протокол СБУ с фамилиями задержанных в Беларуси "вагнеровцев", а также билеты боевиков на рейс в Стамбул.
Кроме того, парламентарий опубликовал фотокопии документов, которые тоже свидетельствуют о спецоперации СБУ по задержанию наемников с российской ЧВК Вагнера. Он отметил, что оперативные сотрудники спецслужб, участвовавших в спецоперации, готовы давать показания по делу.
Через некоторое время Арьев показал и видео с допроса сотрудниками СБУ снайпера по имени Владимир Ли, который был также задержан среди боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси. К ролику политик в очередной раз добавил копии документов, указывающих на проведение операции украинскими спецслужбами, которую отрицали в Офисе президента.
А вскоре Служба безопасности Украины подтвердила причастность к спецоперации по "вагнеровцах" в суде. В частности, выяснилось, что СБУ прямо перед задержанием российских наемников в Беларуси собирала против них доказательства.
Комитет Верховной Рады по вопросам безопасности и обороны провел закрытое заседание, на котором заслушал офицера Главного управления разведки Минобороны Украины, командира спецподразделения, проводившего операцию по захвату 28 членов российской ЧВК Вагнера.