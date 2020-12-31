Bellіngcat рассекретил данные о поездках вероятных отравителей Навального

Болгарский медиа-эксперт, расследователь портала Bellіngcat Христо Грозев опубликовал данные о поездках членов группы сотрудников Федеральной службы безопасности – вероятных отравителей российского оппозиционера Алексея Навального.

В частности, в Twitter журналиста рассекречена информация о перемещениях 10 спецслужащих. Данные по некоторым из них охватывают период, начиная с 2005 года.

Речь идет как об авиаперелетах, так и путешествиях поездами дальнего следования.

О двух поездках Грозев не рассказал, чтобы не поставить под угрозу получение данных в продолжающемся расследовании.

Навальный в Twitter прокомментировал работу расследователей, назвав ее интересной и полезной.

"Ищите совпадения с таинственными необъяснимыми смертями", – написал он.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Грозев дал интервью украинской журналистке Алесе Бацман, высказавшись, в частности, о громких событиях агрессии РФ против Украины.

На счету журналиста – ряд громких расследований, последние из которых – о деле MH17 и отравлении Навального сотрудниками ФСБ России.