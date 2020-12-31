Bellіngcat рассекретил данные о поездках вероятных отравителей Навального
Болгарский медиа-эксперт, расследователь портала Bellіngcat Христо Грозев опубликовал данные о поездках членов группы сотрудников Федеральной службы безопасности – вероятных отравителей российского оппозиционера Алексея Навального.
В частности, в Twitter журналиста рассекречена информация о перемещениях 10 спецслужащих. Данные по некоторым из них охватывают период, начиная с 2005 года.
Речь идет как об авиаперелетах, так и путешествиях поездами дальнего следования.
О двух поездках Грозев не рассказал, чтобы не поставить под угрозу получение данных в продолжающемся расследовании.
Навальный в Twitter прокомментировал работу расследователей, назвав ее интересной и полезной.
"Ищите совпадения с таинственными необъяснимыми смертями", – написал он.
В Омске 20 августа экстренно сел самолет, на котором летел Навальный. Ему стало плохо из-за отравления. Он впал в кому и находился в реанимации.
В сети опубликовали видео из аэропорта и самолета с Навальным. Позже выяснилось, что перед инцидентом за россиянином была установлена слежка.
Мужчину отправили на лечение в Германию, хотя сперва отпускать его не хотели. В середине сентября Навального выписали из клиники в Берлине.
Зарубежные эксперты нашли следы вещества из группы "Новичок" на бутылке с водой политика и на других его вещах.
Расследователи Bellingcat, Der Spiegel и CNN установили вероятных отравителей политика и обнародовали их имена и фото. Заявляется, что за Навальным три года следили восемь сотрудников секретного подразделения ФСБ.
Навальный под видом помощника экс-главы Федеральной службы безопасности РФ Николая Патрушева вынудил сотрудника ФСБ признаться в отравлении. Так, Кудрявцев рассказал, что "Новичок" наносили на трусы и штаны жертвы, а дозу яда "рассчитывали с запасом".
ФСБ утверждает, что разговор Навального с его вероятным отравителем якобы является подделкой и провокацией.
Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Грозев дал интервью украинской журналистке Алесе Бацман, высказавшись, в частности, о громких событиях агрессии РФ против Украины.
На счету журналиста – ряд громких расследований, последние из которых – о деле MH17 и отравлении Навального сотрудниками ФСБ России.