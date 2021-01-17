Беларусь пригласила российских военных на границу с Украиной. СМИ показали документ

Беларусь пригласила российских военных для создания совместных разведывательных пунктов на границе с Украиной.

Об этом сообщил в Telegram журналист Андрей Цаплиенко. Он также опубликовал копию соответствующего письма силовиков из Минска к московским коллегам.

Документ имеет гриф "Для служебного пользования". В нем главный белорусский пограничник Анатолий Лаппа предложил первому заместителю ФСБ РФ Владимиру Кулешову создать постоянные разведывательные посты вдоль всей украинско-белорусской границы.

Объекты в письме называются "совместными постами радиоэлектронной и технической разведки". На них будет находиться российская разведтехника и российские военные.

"Этот документ, найденный украинскими спецслужбами, доказывает: наша граница с Россией – становится фактически на 1084 километра длиннее", – написал Цаплиенко.

В сюжете ТСН уточнили, что письмо датировано 17 декабря 2020 года. И именно с этого времени на тихих белорусских заставах началась суета.

"На активных направлениях они несут службу более интенсивно. Последнее время мы наблюдаем их значительно чаще - и пешим образом, и в ночное время, и с использованием техники", – сказал начальник отдела инспекторов пограничной службы "Задериевка" Олег Омельчишин.

Командующий Объединенных Сил Вооруженных Сил Украины Сергей Наев, заявил, что украинские военные проводят контрразведывательные мероприятия, понимая, что может быть создан союз и совместные Вооруженные Силы или Вооруженные Силы под единым командованием России и Беларуси.

Он также отметил, что на белорусско-украинской границе будут использоваться такие же средства, как на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Как сообщал OBOZREVATEL, секретарь Совета национальной безопасности и обороныУкраины Алексей Данилов заявил, что ситуации в Беларуси и Молдове может нести угрозу для безопасности Украины. Он отметил, что то вторжение войск Российской Федерации на территорию Беларуси будет большим вызовом для Украины.

Ранее незаконно избранный глава Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в НАТО (Североатлантический Альянс) и США не понимают, насколько серьезно его страна настроена применять совместную с Россией группировку войск. Политик напомнил о договоренностях с РФ и о плане применения группировки российских и белорусских войск.