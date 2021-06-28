Беглый Козак купил более миллиона валюты и арендовал жилье в Беларуси
Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тарас Козак, которого вместе с коллегой по партии Виктором Медведчуком подозревают в госизмене, 31 мая приобрел в Беларуси валюту на сумму 1340000 гривен, а также арендовал жилье за 1310000 гривен. Это еще раз подтверждает, что депутат до сих пор находится там.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в декларации Козака (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца). Отметим, что Козак покинул территорию Украины еще 24 февраля.
Сделал это он на самолете Embraer 650 с бортовым номером ОЕ-ITA, которым пользуется белорусский олигарх Николай Воробей. Последнего считают приближенным к режиму незаконно избранного президента Беларуси Александра Лукашенко, из-за чего он даже попал под санкции ЕС.
Напомним, Козак подозрение лично не получил, поскольку покинул территорию Украины. Однако, как сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова, это не повлияет на ход расследования. Нардеп в материалах следствия фигурирует как пособник, а Медведчук – как организатор.
20 мая Служба безопасности Украины получила разрешение суда на задержание Козака. Ведомство объявляло о том, что нардеп находится в России, хотя позже Медведчук сказал, что его коллега по партии был в Беларуси.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
11 мая генпрокурор Венедиктова сообщила, что подписала подозрения двум народным депутатам Украины: Медведчуку и Козаку.
В тот же день в дом Медведчука на улице Монтажников в Киеве с обысками пришла СБУ.
Подозрения касаются госизмены и покушения на разграбление государственных ресурсов на оккупированной территории (ч.1 ст.111, ч.3 ст.15 і ч.1 ст.438 УК Украины).
СБУ опубликовала разговор Медведчука с высокопоставленным чиновником российского правительства о переоформлении предприятия для захвата оккупантами собственности в Крыму.
13 мая суд избрал меру пресечения народному депутату в виде круглосуточного домашнего ареста.