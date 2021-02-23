Беглый экс-министр Захарченко сказал, что готов возглавить террористов 'Л/ДНР'

Беглый экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко сказал, что готов возглавить террористов на Донбассе в случае слияния "Л/ДНР" в одну "республику".

Об этом бывший чиновник времен Виктора Януковича сообщил в эфире пропагандистского российского канала Russia Today. С его слов, все якобы зависит от "воли народа".

"Если так вопрос будет стоять и народ захочет меня там видеть в качестве президента. У меня достаточно сил и опыта. Да, я готов", – сказал Захарченко.

Также положительно отнесся к "выборам" на временно оккупированных территориях. По его мнению, две "республики" нужно объединить, убрав "институционные ямы" и "теневые схемы".

"Я предлагаю создать открытый фонд восстановления и помощи Донбассу и пусть Россия, Украина, участники "нормандского формата" наполнят его реальными деньгами", – говорил Захарченко.

Отметим, что Захарченко в 2014 году бежал из Украины и позже сам заявлял, что получил гражданство России.

Напомним, что Печерский районный суд Киева заочно арестовал беглого экс-министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, суд разрешил расследовать преступления экс-главы МВД Виталия Захарченко по Майдану.