Беглого соратника Семенченко будут судить за похищение и пытки человека – СМИ

В суд передали дело против бывшего командира отделения батальона спецназначения Национальной гвардии Украины о похищении и пытках человека осенью 2014 года. Военнослужащий совершал противоправные действия по приказу совместно с товарищами по службе.

Об этом стало известно из сообщений Офиса генпрокурора Украины и Государственного бюро расследований (ГБР). Злоумышленники похитили потерпевшего в селе Новые Петровцы на Киевщине, после чего держали его в неподобающих условиях в заброшенном детском лагере на Днепропетровщине, а после еще два месяца – в охотничьем домике на Донетчине.

Мужчину ограничивали в еде и воде, избивали, угрожали расправой над его семьей и близкими, чтобы выбить признания к причастности к утечке в Интернет персональных данных военнослужащих батальона.

7 апреля экс-нацгвардейцу сообщили о подозрении, ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет. По информации "Страны", речь идет о похищении добровольца батальона "Донбасс" Александра Калашника, а подозреваемым является Александр Крапивкин.

По данным издания, волонтера похитили после того, как он сообщил командованию военной части о том, что тогдашний командир "Донбасса" Семен Семенченко украл несколько миллионов из благотворительного фонда батальона, а также о мародерстве из зоны АТО.

"Его пытали, избивали и морили голодом – пытались выбить из него признание, что он якобы "слил" сепаратистам списки батальона "Донбасс". Эти списки, очень точные, с указанием телефонов и адресов, появились в интернете осенью 2014 года", – рассказал источник.

После освобождения Калашник дал показания против военнослужащих, причастных к похищению. Все они якобы были охранниками Семенченко и входили в его ближний круг. Крапивкина тогда объявили в розыск, так как он сбежал.

Как сообщал OBOZREVATEL, Семен Семенченко и его бывшие подчиненные по батальону "Донбасс" имеют отношение к целому ряду тяжких преступлений: похищению, разбойному нападению и даже убийствам. В частности, мы писали о похищении добровольца Александра Калашника.