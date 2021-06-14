Басня о том, как Фукс опять подставил Хомутынника: судебный процесс олигарха и эскалация проблем в США

На украинском политическом поле игроки, в основном, циничны и прагматичны. Таковы реалии постоянной грызни за власть. Но есть среди них и неплохие хлопцы – те, кто не чурается ни дружеских, ни даже земляческих связей. Иногда, правда, они пригревают на груди паразита.

Так, бывший депутат Рады от Регионов и глава депутатской группы "Возрождение" – Виталий Хомутынник, в свое время, приветил Павла Фукса. Против последнего было начато уголовное преследование в России по фактам хищений и мошенничества, и он сбежал на родину.

Приехав в Харьков и затем в Киев, Павел развернул активную деятельностью под крылом влиятельного покровителя. Он даже решил высветить свою фигуру на мировом уровне, полетев с Хомутынником и его супругой Светланой в США на инаугурацию Дональда Трампа. И этим, как мы сейчас увидим, сильно их подставил.

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Будучи человеком от природы конфликтным и жадным, Фукс умудрился переругаться с собственными же консультантами и юристами, которые организовывали ему встречи с влиятельными политиками в США. Более того, никому до того не известный в Америке фигурант уголовных дел даже подал в суд на одного из них – Юрия Ванетика – вашингтонского юриста и политического стратега – в Окружной суд (странно, что не в ООН).

Местные адвокаты его радостно и грамотно развели на пару сотен тысяч, и Фукс, поняв это, перестал им платить. Поэтому дело забуксовало. Зато против самого Фукса повсеместно возникают новые эпизоды, так в 2021 году демократами заведено дело против Джулиани, и в нем, вот ведь не ждали, болтовня Павла играет не последнюю роль.

Известный в США политический консультант Юрий Ванетик имеет украинские корни. Он обычно пишет для западной прессы, включая такие ведущие издания, как Newsweek, Washington Times, и Wallstreet Journal. Благодаря порядочности и честности Юрию также доверен сбор пожертвований для нужд Республиканской партии.

И вот, не дожидаясь разрешения их спора в суде, где Фукс судится с Ванетиком за 200 тысяч долларов из-за казусов во время инаугурации, на которой присутствовали Фукс и Хомутынник, 8 июня 2021 года Ванетик сам подал иск против Павла Фукса в Высший суд Калифорнии, – это сообщается на сайте суда. В деле "Ванетик против Фукса" ответчиками также выступают "РБК-Украина", 2000.UA, BEM GLOBAL CORPORATION, TLG.TODAY, UAINFO.ORG и бизнесмен Андрей Телиженко, против которого США в этом году ввели санкции за связи с Россией.

Подробнее материалы судебных слушаний можно изучить по ссылке.

Мы только отметим один важный момент: в новом иске Юрий Ванетик обвиняет Фукса в рамках закона РИКО (RICO– Акт о Рэкетирских и коррумпированных организациях от 1970 года). Этот нормативный документ был разработан для того, чтобы позволить гражданам преследовать членов организованных криминальных сообществ в судебном порядке. Ванетик требует компенсации в размере 252 млн долларов, так как по закону RICO все обоснованные претензии против мафии увеличиваются втрое.

По данным OBOZREVATEL, это обращение в суд может быть началом большего дела, поскольку Фукс – влиятельный в Харькове человек, а Руди Джулиани – доверенное лицо Дональда Трампа, и он сейчас сам находится под интенсивным криминальным расследованием в США. Бывший мер Нью-Йорка неоднократно прилетал в Харьков по делам бизнеса и встречался с Фуксом.

Интернет не содержит большого количества сведений о личности Юрия Ванетика, помимо того, что он юрист, признанный консультант, эксперт-международник.

Зато личность Павла Фукса освещена обширно и весьма противоречиво. С одной стороны, канал AlJazeera опубликовал репортаж о спонсорах "Исламского государства", в котором упоминает его и сообщает, что Фукс имеет двойное гражданство России и Украины, работает на ФСБ и регулярно выполняет задания своих российских кураторов. В пользу этой версии известного телеканала говорят следующие факты: в 2018 году Фукса не пустили в Израиль, в США, а в 2019 году не пускали в Мексику. В 2020 году в правоохранительные и судебные органы Украины поступали запросы от их коллег из России и Казахстана в связи с обвинениями Фукса в мошенничестве. Примечательно и то, что несколько судей в Киеве (Украина) взяли самоотвод в деле Фукса против городского метрополитена. Павел требовал от нищего муниципального предприятия несколько миллиардов гривен за якобы оказанные услуги.

Примечателен и следующий момент. Так как Павел и Виталий были на мероприятии вместе, то для них обоих организовывались все приемы и встречи. Поэтому Хомутынник с супругой могли бы выступать ценными свидетелями с украинской стороны. Однако, Фукс их таковыми почему-то не считает, понимая, что никто не станет рисковать и лгать Американскому суду под присягой только ради того, чтобы потешить самолюбие беглого земляка. Ведь в США, в отличие от той же Украины, быть уличенным в лжесвидетельстве – это очень серьезное преступление, которое может повлечь за собой далеко идущие последствия.

Сесть, может быть, сразу и не придется – все же иностранный гражданин, – но вот снова увидеть пальмы Флориды или пройтись по Пятой авеню получится лишь по телевизору. И адвокаты защиты Ванетика это хорошо понимают. Поэтому американской стороной Хомутынник был внесен в реестр свидетелей Суда, что подразумевает возможность вызова Виталия и его жены Светланы на заседание, приведение их к присяге и выступление на слушании по сути дела. Вот уж попали супруги в козлиный навоз, хотя дело-то вовсе не про них.

Вообще, для Виталия Хомутынника ассоциация с Павлом Фуксом сейчас очень не к месту. У самого много прошлых историй, которые не позволяют ему по полной развернуться на украинском политическом поле. А тут еще и такая ассоциативная связь, возможный вызов в качестве свидетеля в США, неудобные вопросы. Ведь может и так статься, что демократы захотят узнать от Виталия нечто большее, чем просто его мнение об обмане Фуксом своих подрядчиков. Например, пригласят дорогого гостя в другое ведомство и там поинтересуются: с кем из команды Трампа он встречался, с какой целью, что обсуждали, что обещали. И если чета Хомутынников начнет на суде юлить, врать и выгораживать Фукса, а американская сторона уличит их во лжи, то у правоохранителей появится еще один весомый аргумент для убеждения и получения интересующих сведений против команды предыдущего президента.

Да, искренне жаль. Но будет впредь Виталию наука: "С разбором выбирай друзей. // Когда корысть себя личиной дружбы кроет, – // Она тебе лишь яму роет…" – И.А.Крылов.