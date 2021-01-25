Служба безопасности и Генеральная прокуратура выдвинули подозрение полковнику СБУ Дмитрию Нескоромному в покушении на убийство начальника Главного управления внутренней безопасности бригадного генерала СБУ Андрея Наумова

По данным источников Цензор.Нет, подозрение выписано 23 января, но до сих пор не вручено Нескоромному, его местонахождение правоохранительными органами пока не установлено.

Однако по данным следствия и по данным источников Цензор.Нет, близких к Нескоромному, он находится в Украине. Его разыскивают. Информация телеграм-канала, который якобы открыл Нескоромный, о том, что он якобы выехал в Германию не соответствует действительности.

На самом деле семья Дмитрия Нескоромного тесно связана с Россией, и угроза побега существует только в этом направлении. Нескоромный - родом из Луганска, но он не является участником АТО, поскольку в ходе войны неоднократно отказывался выезжать на фронт. Этот факт не помешал во время войны сделать Нескоромному блестящую карьеру. В июде 2019-го Нескоромный был назначен на пост зампреда СБУ, а ноябре 2019-го он был назначен президентом Владимиром Зеленским на второй по значимости пост в СБУ - первый заместитель главы СБУ - начальник главного управления по борьбе с коррупцией.

Его жена Нателла, по данным Цензор.Нет, гражданка Российской федерации, также источники утверждают, что российское гражданство имеют и трое детей в этой семье. У них значительное количество родственников в РФ. В ближайшее время Цензор.Нет опубликует другие детали этого беспрецедентного скандала и бандитских разборок в СБУ.

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