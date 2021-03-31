Баканов подтвердил, что СБУ знает о российском паспорте победившего на довыборах в Раду Аксенова

Служба безопасности Украины знает о российском гражданстве Андрея Аксенова, победившего на промежуточных выборах народного депутата в округе №50 в Донецкой области.

Об этом заявил 30 марта глава СБУ Иван Баканов во время внеочередного заседания Верховной Рады. Народные депутаты задали ему вопрос, почему не возбуждено уголовное дело против Аксенова и как он был допущен до выборов в парламент.

"Аксенов. Все работают с Аксеновым. Не переживайте", – коротко ответил Баканов.

В свою очередь, первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук в интервью "Интерфакс-Украина" заявил, что ЦИК и ВР должны отреагировать, если будет подтверждена информация о российском гражданстве Аксенова.

"Я убежден, что все в Украине должно происходить в пределах, предусмотренных Конституцией. Если такие факты относительно Аксенова будут иметь юридическую полноценность, то думаю, Центральная избирательная комиссия и Верховная Рада должны на это отреагировать", – сказал он.

По мнению Стефанчука, так не может быть, чтобы лицо, имеющее двойное гражданство, "занимало одну из высших должностей в государстве, то есть было народным депутатом Украины".

Относительно возможной причастности Аксенова к организации псевдореферендума, первый вице-спикер убежден, что это также "должно быть удостоверено соответствующим юридическим фактом, а лицо, которое этим занималось, соответственно, должно быть ограничено в правах".

Вместе с тем он подчеркнул, что соответствующие факты должна подтвердить СБУ.

Напомним, мэр Доброполья Андрей Аксенов, которого обвиняют в организации "референдума ДНР" в 2018 году, победил на промежуточных выборах депутатов в Верховную Раду в 50-м округе на Донетчине как кандидат от партии "Порядок".

По данным обработки 100% протоколов, ему отдали свои голоса 19 949 избирателей (65,46%).

Как сообщал OBOZREVATEL, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Денис Казанский рассказал, что Андрей Аксенов в 2014 году якобы организовывал "референдум ДНР", а в 2018-м был объявлен в розыск по подозрению в подделке документов и коррупции.

По его словам, мужчина организовывал "референдум" в поселке Новодонецкое, где тогда был сельским головой, также он имеет паспорт гражданина РФ.