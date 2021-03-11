Баканов озвучил на СНБО данные о тысячах расследований по госизмене и терроризму

С 2014 года Служба безопасности Украины открыла 16 643 уголовных производства по государственной измене и терроризму.

Как сообщает сайт СБУ, об этом заявил глава спецслужбы Иван Баканов на заседании Совета национальной безопасности и обороны. По его словам, практически весь массив подобных преступлений связан с оккупацией и агрессией РФ.

"Любое преступление против государственности – это не только нарушение Уголовного кодекса. Это попытка расшатать нашу страну. Поэтому мы должны с особым вниманием оценивать масштабы таких угроз. И реагировать на них соответственно", – заявил глава СБУ.

"За последние 7 лет следователи СБУ открыли 16 643 уголовных производства. Они касаются именно государственной измены и преступлений террористической направленности. То есть речь идет о статьях 111, 258 - 258-1, 258-2, 258-3, 258-4 и 258- 5 Уголовного кодекса Украины", – отметил Баканов.

В частности, среди резонансных дел:

артиллерийские обстрелы жилого массива Мариуполя и автомобильной дороги в 2015 году;

задержание бывшего сотрудника Кабмина, которого суд признал виновным в ведении подрывной деятельности в пользу РФ;

осуждение агента, который передавал российскому ГРУ данные о ремонте и модернизации военной техники и тому подобное.

"Реальные результаты в расследовании уголовных дел по статье "Государственная измена" – сложнейшая работа. Какую невозможно выполнить без тесного сотрудничества со всеми правоохранительными органами.

Мы благодарны Офису генерального прокурора, Министерству внутренних дел и другим правоохранительным органам за системную работу. Все мы работаем над тем, чтобы ни одно преступление не осталось без законного наказания", – добавил Баканов.

Также СБУ осуществляет досудебное расследование масштабного и многоуровневого дела – по факту развязывания и ведения агрессивной войны против Украины со стороны РФ.

Именно в рамках этого преступления спецслужба объявила ряд подозрений российским чиновникам. Например, в феврале этого года – заместителю министра обороны РФ Андрею Картаполову.

Важным для всего цивилизованного мира является расследование сбивания террористами самолета Малайзийских авиалиний в 2014 году. В результате в небе над Донецкой областью погибли 298 человек. Следователи СБУ участвовали в работе международной группы. Все собранные материалы были переданы правоохранителям Нидерландов. Сейчас это уголовное производство рассматривает Окружной суд Гааги.

По состоянию на начало марта 2021 года СБУ проводит досудебное расследование 134 уголовных производств по государственной измене и 572 – о совершении террористической деятельности в различных проявлениях (финансирование, участие, содействие и т.д.).

В то же время за государственную измену, шпионаж, дезертирство, террористическую деятельность и нарушение присяги осуществляется розыск 66 человек, в том числе 54 главарей террористов "Л/ДНР".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее следователи Главного следственного управления СБУ сообщили о подозрении должностному лицу ФСБ России за подстрекательство украинских военных к госизмене в Крыму в 2014 году.