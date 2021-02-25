Баканов ответил, является ли Стерненко агентом СБУ

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Расследования
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Баканов ответил, является ли Стерненко агентом СБУ

Одесский активист Сергей Стерненко не был агентом Службы безопасности Украины при ее руководителе Иване Баканове.

Об этом глава спецслужбы сам заявил 25 февраля в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1". Также он уточнил, что в СБУ вообще отсутствуют такие учетные данные.

"Господин Стерненко во время моей каденции никогда не был агентом Службы безопасности Украины. Его нет в учетных данных СБУ, как агента", – сказал Баканов.

Ранее журналист Владимир Бойко заявил, что активист якобы был внештатным сотрудником СБУ, а именно – управления по борьбе с организованной преступностью.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 февраля Сергея Стерненко приговорили к 7 годам колонии с конфискацией половины имущества. Суд признал его виновным в похищении человека в 2015 году.

В этот же вечер во многих городах Украины люди вышли на акции в поддержку осужденного. В столице под Офисом президента произошли столкновения с силовиками, были пострадавшие и задержанные.

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