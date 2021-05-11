Баканов: из России против Украины работают 7 тысяч агентов спецслужб

Против Украины только на территории России работают 7 тысяч представителей спецслужб страны-агрессора. Все они занимаются разведывательно-подрывной деятельностью.

Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов на форуме "Украина 30. Безопасность страны". Он отметил, что современная РФ по своей сути вся целиком является государством-спецслужбой (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Любое направление внешней политики РФ – не классическая дипломатия, а комплекс специальных операций. Только против Украины с территории России работают около 7 тысяч сотрудников. Это, скажем так, "офисные работники", – отметил глава СБУ.

По его словам, целью подрывной работы россиян является не только материальная поддержка вооруженного конфликта на востоке, но и системное препятствование укреплению национальной безопасности Украины. Это проявляется в создании агентурных сетей, срыве предоставления международной помощи, провокации массовых протестов и активной пропаганде.

Кроме того, отметил Баканов, спецслужбы РФ изменили подход к вербовке и теперь пытаются привлечь к сотрудничеству не только чиновников, но и более широкий круг граждан Украины. В дополнение ко всему страна-агрессор развернула свои Вооруженные силы вдоль нашей границы. По данным СБУ, боевой и численный состав вражеской ударной группировки составляет около 100 тыс. человек.

Подытоживая, Баканов подчеркнул, что среди всех угроз безопасности для Украины именно Россия является определяющей, поэтому со временем ее разведывательно-подрывная деятельность вряд ли существенно снизится.

"Перед нами будут новые вызовы. Но СБУ к ним готова. Потому что мы уже семь лет успешно противодействуем России в этой гибридной войне. Безопасность может дать только сила. И в случае Украины эта сила – в единстве. Только единство позволит нам выиграть в гибридной войне с таким опытным врагом. И вернуть наши территории", – сказал глава СБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ удалось задержать разведчика террористов "ДНР" прямо на линии разграничения. Там он проводил рекогносцировку местности. Боевик оказался уроженцем Горловки, который пытался получить информацию о расположении, а также силах и средствах украинских военных.