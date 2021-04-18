Если Путин начнет большую войну в Украине, то его 'пацанский путь' закончится в Гааге, – Яковенко

Масштабное вторжение России в Украину приведет президента РФ Владимира Путина к международному трибуналу. Своим звонком президент США Джо Байден удовлетворил потребность Путина в общении, а также существенно уменьшил вероятность большой войны.

Но слишком большая концентрация войск РФ у границ Украины опасна с точки зрения роковых случайностей. Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал российский оппозиционер и журналист Игорь Яковенко.

"Идти по-пацански до конца у Путина не получится, это совершенно очевидно. Потому что конец этой пацанской истории для Путина будет в Гааге. Причем, очень быстро. Любой вменяемый военный эксперт сейчас однозначно говорит: если Путин начнет большую войну, если он вторгнется в Украину, то эту войну он закончит не в Киеве и даже не в Харькове. Он закончит ее в Гааге. Персонально, лично", – подчеркнул оппозиционер.

Вместе с тем Яковенко предупредил, что глава страны-агрессора продолжит громыхать оружием: "То, что он будет громыхать оружием, то, что он может устроить провокации – это тоже очевидно. Тем более, когда он сконцентрировал у границ более 200 тысяч военнослужащих и огромное количество техники, случайности совсем не исключены".

Яковенко заметил, что в сложившейся ситуации можно лишь говорить о вероятности того или иного развития событий. "С моей точки зрения, после звонка Байдена вероятность войны уменьшилась. Да, это противно, что Байден таким образом удовлетворил потребности Путина в общении. Но он очень сильно отсрочил потенциальное начало войны. А главное, что у Украины есть возможность к ней подготовиться", – подытожил журналист.

Как писал OBOZREVATEL, член украинской делегации Трехсторонней контактной группы, журналист Сергей Гармаш заявил, что Путину в Украине нужна не большая, а "маленькая победоносная" война.