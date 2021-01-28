Байден говорил с Путиным с позиции силы, – Климкин

Первый телефонный разговор президента США Джо Байдена с главой России Владимиром Путиным был выстроен с позиции силы. Американский лидер озвучил ему ключевые месседжи по Украине и "расставил флажки".

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин. "Идея говорить с Путиным – это идея говорить с позиции силы. Сообщение Белого дома так и выстроено", – отметил он.

По словам дипломата, он не уверен, что атмосфера разговора была нормальной, как это пытаются представить российские СМИ. Однако он назвал единственную тему, которая имеет общий интерес и для США, и для РФ.

"Действительно, в повестке дня российско-американских отношений есть тема продления на 5 лет договора о сокращении наступательных стратегических вооружений. Это фундаментальная тема, которая важна для Штатов, но и критически важна для России. Иначе гонка вооружений снова начинается, огромные расходы для бюджета и так далее. То есть здесь есть хотя и асимметричный, но взаимный интерес", – подчеркнул Климкин.

По другим темам у Байдена с самого начала есть возможность говорить с позиции силы, подчеркнул дипломат. В частности, об аресте оппозиционера Алексея Навального, протестах в России и особенно – агрессии против Украины.

"Очень важно, что прозвучали ключевые месседжи о нас – поддержка Украины, поддержка нашей территориальной целостности. [Важно] что это Байден заявил с самого начала. То есть сразу расставил эти флажки. Это правильная положительная история", – подытожил Климкин.

Как писал OBOZREVATEL, 26 января Джо Байден и Владимир Путин провели первый телефонный разговор.

Так, во время разговора американский президент отметил, что решительно поддерживает суверенитет Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии. Но в Кремле решили утаить некоторые моменты разговора и выпустили заявление, что главы государств обсуждали "внутриукраинское урегулирование".