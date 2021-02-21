Бабин о беспределе в Крыму: ради дач Путина уже уничтожили целый поселок

Ради дач президента России Владимира Путина в Крыму был уничтожен жилой поселок. Ядерное оружие на оккупированном Россией украинском полуострове может храниться в двух местах.

Разрешение самолетам НАТО летать в зоне ответственности Симферопольского аэропорта – правильное решение. Об этом в блиц-интервью OBOZREVATEL рассказал экс-постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин.

– В сети появилась информация о том, что у Путина в Крыму есть две дачи. Вы что-то знаете о них? Чем они примечательны?

– Это Большая Ялта, один из наиболее живописных уголков Крыма. К сожалению, среди прочего, сооружение этих дач в поселке Кастрополь привело к тому, что местные жители фактически были лишены доступа к морю, к побережью. Более того – оккупанты практически полностью уничтожили поселок Олива – его расформировали.

Это случилось не вчера. Дачи начали активно строить в период оккупации. Сделали закрытый район с моря. На самом деле, до недавнего времени никто на это особого внимания не обращал. Это наш стандартный рабский рефлекс, когда мы что-то повторяем за российскими медиа.

Да, есть такой объект, им активно пользуются. Туда постоянно ездит и обслуга, и непосредственно первые лица российского государства.

– Вы можете предположить, где в Крыму находятся запасы ядерного оружия?

– Сейчас никто не может с полной уверенностью утверждать, что они там вообще есть. Но если бы они там были, то это, скорее всего, объект "Феодосия-13" в Краснокаменке, где ядерное оружие хранили в советское время, либо воинские части Севастополя. Это два основных варианта.

Есть еще запасные хранилища на случай обеспечения соответствующими зарядами авиации, которые базируются в Саках. Но это уже из советского репертуара, когда чуть ли не в каждой воинской части было ядерное оружие.

Исходя из реалий, если его завезли, то это либо Краснокаменка, либо Севастополь.

– Использовать это оружие сегодня вряд ли будут?

– Понимаете, в чем проблема? Проблема российского ядерного оружия, что оно, даже не будучи использованным, достаточно негативно влияет на окружающую среду. В первую очередь, это утечки радиационных веществ.

Не следует забывать, что помимо непосредственно боеголовок, ракетных, авиационных зарядов, зарядов для "Калибров", есть еще проблема с ракетным топливом. Его утечка не менее опасна, чем радиация.

Например, известна ситуация на Камчатке (в январе 2007 года на одной из подводных лодок, находящихся на Камчатке, произошла утечка топлива в ракетном отсеке. – Ред.). Достаточно скромная утечка с одной ядерной подводной лодки полностью уничтожила 100 квадратных километров побережья.

У них там был открытый океан, который хоть как-то может очищаться, а Черное море замкнутое. И серьезная утечка ракетного топлива или чего-то подобного грозит всей акватории.

– Но пока намерений использовать это оружие сознательно нет?

– Основная угроза России как раз в том, когда они что-то делают бессознательно. Какой-то пьяный солдатик или офицер на самом деле опасен намного больше, чем верховный главнокомандующий российской армии.

Все эти утечки, все эти выбросы, которые происходят постоянно, которыми вообще славится российский флот на Арктике, на Дальнем Востоке, происходят не умышленно, а из-за головотяпства.

Поэтому меня прежде всего беспокоит именно эта составляющая. Радиоактивное загрязнение в силу халатного и абсолютно равнодушного отношения к экологии Крыма.

– Украина предложила для операций НАТО воздушное пространство над Крымом в Симферопольском районе. Как вы расцениваете такое предложение?

– Предложение нормальное. Но на самом деле речь идет о зоне ответственности Симферопольского аэропорта. Эта зона гораздо больше, чем Крым.

Если посмотреть на соответствующие карты, до начала конфликта фактически все воды Черного моря были зоной ответственности этого аэропорта. Чтобы самолет вступал во взаимодействие с этим подразделением "Украероруха", он не обязательно должен лететь над Крымом.

Любой полет над Черным морем в зоне ответственности Украины координировался из Симферополя. И сейчас речь именно об этом. Мы говорим: "Уважаемые натовцы, если вы хотите летать над Черным морем, так мы вам это разрешаем". Потому что до сих пор, согласно международному воздушному праву, это зона ответственности Украины.

Естественно, никакая международная организация не признает за Россией права управлять с Симферопольского аэропорта авиационными потоками.

Дело не в том, что мы кричим: эй, летайте над Симферопольским аэропортом! Нет. Мы говорим, что как государство, которое за это отвечает, мы согласны с тем, чтобы страны НАТО пользовались этим районом как районом ответственности за безопасность движения Украины. Все. А как они это будут делать – это уже вопрос к НАТО.

– Самолеты НАТО, скорее всего, не будут летать над Крымом?

– Да. Для того, чтобы Российская Федерация начала извергать поток сознания о том, что кто-то куда-то вторгается, им нужно залететь ближе чем 12 миль к берегу от Крыма. Если они летят от Крыма на 13-й миле, Россия может скрежетать зубами, потом рассказывать, что наш героический летчик показал им кукиш в воздухе. Но она не сможет ничего сделать ни фактически, ни юридически. А это важно.

Поэтому такое решение совершенно оправдано. Удивительно, что оно не было принято сразу же в 2014 году.