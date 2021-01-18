Выяснилось, для чего еще оккупанты используют Крымский мост

Благодаря Крымскому (Керченскому) мосту оживилось противоправное движение товаров и услуг между оккупированным Россией Крымом и Кавказом. Все перемещения лиц по мосту страна-оккупант добавляет к туристической статистике.

Об этом во время эфира на телеканале Obozrevatel TV рассказал экс-постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин. Для Крымского моста существуют значительные риски разрушения, но он может простоять до деоккупации, добавил он.

"Россия считает как отдыхающих всех, кто прибывает в Крым по Крымскому мосту, и поэтому у них фантастические показатели по посещению Крыма в туристический сезон. Люди из Керчи поехали в Макдональдс в Анапу и поехали обратно, их уже считают как туристов", – заметил Бабин.

"Крымский мост – это огромный логистический формат соединения Крыма с соседним регионом российской Федерации. Прежде всего, он оживил обмен – конечно, противоправный, потому что Украина не признает это пересечение государственной границы – с Кавказом. Есть противоправное перемещение лиц, товаров и услуг", – рассказал он.

Бабин также ответил на вопрос, почему, несмотря на многочисленные негативные прогнозы по разрушению моста, Крымский мост до сих пор стоит.

"Негативные последствия и риски – это одно, а определенное разрушение – это другое. Конечно, есть определенные риски. Риски часто бывают на объектах. Для этого объекта они значительны. Но из-за наличия таких рисков кричать, что мост рухнет послезавтра... Я не пропагандист. В реальной жизни есть риски и понимание того, что объект функционирует и будет длительное время функционировать, возможно, и до деоккупации", – подчеркнул дипломат.

Как писал OBOZREVATEL, экс-командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес заявил, что оккупанты построили Керченский мост не только для транспорта. Ранее Борис Бабин указал на "специфический симптом" моста.