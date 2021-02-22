Бабин назвал места хранения ядерного оружия в Крыму

На территории оккупированного Россией Крыма есть две главных локации, где ранее хранились запасы ядерного оружия. Они могут храниться там сейчас и представлять большую угрозу из-за возможных утечек.

Об этом в блиц-интервью OBOZREVATEL рассказал экс-постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин. "Сейчас никто не может утверждать, что они там вообще есть. Но если бы они там были, то это, скорее всего, объект "Феодосия-13" в Краснокаменке либо воинские части Севастополя", – уточнил он.

"Есть еще запасные хранилища на случай обеспечения соответствующими зарядами авиации, которые базируются в Саках. Но это уже из советского репертуара, когда чуть ли не в каждой воинской части было ядерное оружие", – заметил Бабин.

По его словам, главная проблема российского оружия состоит в халатном обращении с ним, что несет большую опасность. "Какой-то пьяный солдатик или офицер на самом деле опасен намного больше, чем верховный главнокомандующий российской армии", – заявил Бабин.

"Не следует забывать, что помимо непосредственно боеголовок, ракетных, авиационных зарядов, зарядов для "Калибров", есть еще проблема с ракетным топливом. Его утечка не менее опасна, чем радиация", – подчеркнул дипломат.

В этом контексте он напомнил, что Черное море является фактически "замкнутым", и "серьезная утечка ракетного топлива или чего-то подобного грозит всей акватории".

Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно о сооружении в Крыму новых военных баз, оборудованных для приема ядерных бомбардировщиков. Одна из них находится вблизи поселка Новоозерное, неподалеку от озера Донузлав.