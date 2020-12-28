Катастрофа с водой в Крыму даже не обсуждается, - Бабин

В оккупированном Россией Крыму невозможна ситуация катастрофы с пресной водой.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV заявил экс-постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин. "По самым пессимистическим прогнозам, в Крыму даже невозможно представить ситуацию общего отсутствии воды. Она есть. Точка. Это не обсуждается", – подчеркнул он.

Как пояснил Бабин, речь идет о наличии пресной воды для нужд населения.

Комментируя заявления о приближающейся катастрофе, он заметил: "К сожалению, наши чиновники часто делают заявления, которые немного оторваны от фактического бытия страны. У нас часто громкие заявления относительно Крыма делают люди, которые знают его только по поеданию чебуреков в детстве. Оценочные суждения".

По оценкам дипломата, проблемы с водоснабжением в отдельных городах полуострова связаны с двумя главными причинами – перенаселением больших городов за счет лиц, которые незаконно поселились в Крыму за годы оккупации, и небрежным отношением оккупационных властей к содержанию в надлежащем состоянии систем водоснабжения.

В этом контексте Бабин заметил, что "происходит перегрузка городских систем водоснабжения, водораспределения. За 6 лет их никто не ремонтировал. Это приводит к соответствующим вызовам. Даже оккупанты этого не отрицают".

Как писал OBOZREVATEL, по информации блогера и журналиста Заира Баккала, Бахчисарайское водохранилище в оккупированном Россией Крыму почти полностью омелело. В нем осталось лишь 2% воды. В то же время президент РФ Владимир Путин заверил, что в Крыму имеются большие запасы пресной воды.