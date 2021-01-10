Автор "пленок" по делу Шеремета заявил, что Украина знала об угрозе убийства еще в 2012 году
Украинские спецслужбы якобы были уведомлены о подготовке убийства журналиста Павла Шеремета еще в 2012 году.
Об этом рассказал в интервью "Новой газете" белорусский офицер, бывший заместитель командира боевой группы спецподразделения "Алмаз" Игорь Макар, который опубликовал записи разговоров экс-главы КГБ Беларуси Вадима Зайцева. В "Алмазе" он служил с 1998 по 2004 год, после чего уволился и уехал в Европу, где получил политическое убежище.
"В 2012 году Павел еще только собирался переезжать в Украину. Но я знаю, что информация была передана и в Российскую Федерацию, и в Украину, и даже в белорусский МИД. Кстати, тогда Вадим Зайцев и был снят с должности председателя КГБ", – сказал Макар.
На вопрос, почему украинские спецслужбы не отреагировали на данные о подготовке убийства Шеремета, он ответить не смог.
По словам бывшего "алмазовца", Шеремету угрожала опасность, поскольку он активно расследовал взрыв в минском метро в 2011 году и был раздражителем для диктаторского режима в Беларуси.
Макар также отметил, что на записи упоминается фамилия его друга, бывшего начальника СИЗО №1 Минска Олега Алкаева, который получил политическое убежище в Германии.
"Олег мне говорил, что лично предупреждал Павла Шеремета. Он не знал содержания той записи, но поскольку его жизни угрожала опасность, то он просто сопоставил факты – книгу "Расстрельная команда" они писали вместе – и предположил, что Шеремету тоже может грозить опасность", – подчеркнул офицер.
Он добавил, что получил "пленки" от своих анонимных источников в КГБ Беларуси тогда же, когда они были сделаны, в 2012 году.
Как писал OBOZREVATEL:
4 января в сеть слили аудиозапись, сделанную якобы в кабинете бывшего председателя КГБ Беларуси, где обсуждали способы ликвидации Шеремета, в частности, с помощью токсичных веществ и взрывчатки.
Бывший сотрудник белорусского спецназа, а ныне оппозиционер Игорь Макар прислал эту запись в официальные структуры Брюсселя для расследования преступлений режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
Также Макар готов дать показания в Офисе генерального прокурора Украины об обстоятельствах прослушки.
Нацполиция Украины отреагировала на публикацию "пленок" по делу Шеремета.
Геращенко заявил, что версия о причастности спецслужб Беларуси к убийству журналиста не повлияет на ход дела.
Также, по его словам, правоохранители развернули несколько версий, среди которых есть связанные с российскими и белорусскими спецслужбами.
Семья Шеремета не исключила причастность Беларуси к убийству.