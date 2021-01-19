Автор белорусских "пленок" об убийстве Шеремета дал показания, которые могут вывести на заказчиков
Бывший заместитель командира белорусской боевой группы "Алмаз" Игорь Макар дал в Киеве показания по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, которые могут вывести на след заказчиков. Они связаны с опубликованными им записями от 2012 года относительно возможной причастности к преступлению спецслужб его страны.
Как пишет "Радые Свабода", Макар рассказал, что по прибытии в Украину его встретили наши силовики. Они обеспечили свидетелю круглосуточную охрану. Назад в Вильнюс, где сейчас живет мужчина, он вернулся 16 января (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Как вспоминает бывший представитель спецслужб Беларуси, после обнародования им скандальных "пленок", украинские дипломаты сами связались с ним и обсудили сотрудничество в рамках расследования резонансного дела.
"По просьбе руководителя департамента Национальной полиции Украины мне выдали украинскую визу и попросили вылететь в Украину и принять участие в расследовании. Это можно было сделать в Вильнюсе, но лучше в Украине. Я посоветовался со своей командой, а потом согласился вылететь в Украину. Я получил много писем от людей с просьбой не лететь, это может быть опасно, но я все-таки решил", – вспоминает Макар.
"Когда я прибыл в Украину, меня встретили спецслужбы. Мне обеспечивали охрану круглосуточно. Я видел профессионализм в работе украинских спецслужб. Мы проводили следственные действия и другие мероприятия в Национальной полиции, после чего украинская сторона сообщила мне, что у них нет причин не доверять мне. По моему мнению, я представил достаточно оснований утверждать, что белорусские спецслужбы имеют какое-то отношение к приказу убить Павла Шеремета. Я дал украинской стороне гораздо больше информации, чем публиковал в СМИ", – добавил он.
Кроме того, Макар дал обещание не разглашать никому свои показания, чтобы не повлиять на ход расследования. Вместе с тем он подчеркнул, что все кардинально изменится, благодаря озвученной им информации, и преступление в конце концов будет раскрыто.
Также экс-сотрудник спецслужб Беларуси назвал вероятные причины убийства Шеремета. Оно якобы на 60% связано с расследованиями журналиста об исчезновении людей в его стране и о взрыве в минском метро в 2011 году.
"По моему личному мнению, после сравнения ряда фактов и после разговора с украинскими следователями мы можем говорить о ненависти Александра Лукашенко к Павлу Шеремету. Все это вместе могло быть причиной его устранения. И это было сделано как демонстративное убийство", – подытожил Макар.
В свою очередь в Национальной полиции агентству "Интерфакс-Украина" уточнили, что получили информацию, которая может помочь выйти на след заказчиков убийства.
"Во время допроса свидетель предоставил следователям информацию, которая может существенно ускорить процесс установления заказчиков и обстоятельств подготовки подрыва Павла Шеремета. Сейчас полицейские проверяют полученные данные. Аудиозапись направлены на фоноскопическую экспертизу", – сказал собеседник.
Также правоохранители подготовили ходатайство об оказании международной помощи для проведения дополнительных действий на территории стран, которые связаны с обнародованными записями. Документы согласовывают в Офисе генпрокрурора.
Как писал OBOZREVATEL:
4 января Макар, который сейчас является оппозиционером, обнародовал аудиозапись с разговором якобы в кабинете бывшего главы КГБ Беларуси. На нем собеседники обсуждали способы убийства Шеремета. Среди прочего прозвучало и предложение о взрыве.
Ролик был также направлен официальным представителям Европейского союза с целью расследования преступных действий нелегитимного президента Беларуси Александра Лукашенко.
Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что версия о причастности спецслужб Беларуси к убийству Шеремета не отразится на ходе дела.
Кроме того, он назвал некоторые версии преступления: речь идет о роли в его организации спецслужб не только Беларуси, но и России.
Семья погибшего журналиста также допустила возможную причастность к его смерти белорусских властей.
Макар позже уточнил, что спецслужбы Украины якобы были предупреждены об угрозе убийства Шеремета еще в 2012 году. Погиб журналист 20 июля 2016 года.