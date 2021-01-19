Автор белорусских "пленок" об убийстве Шеремета дал показания, которые могут вывести на заказчиков

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Расследования
6,4 т.
Убийство Павла Шеремета

Бывший заместитель командира белорусской боевой группы "Алмаз" Игорь Макар дал в Киеве показания по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, которые могут вывести на след заказчиков. Они связаны с опубликованными им записями от 2012 года относительно возможной причастности к преступлению спецслужб его страны.

Как пишет "Радые Свабода", Макар рассказал, что по прибытии в Украину его встретили наши силовики. Они обеспечили свидетелю круглосуточную охрану. Назад в Вильнюс, где сейчас живет мужчина, он вернулся 16 января (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Как вспоминает бывший представитель спецслужб Беларуси, после обнародования им скандальных "пленок", украинские дипломаты сами связались с ним и обсудили сотрудничество в рамках расследования резонансного дела.

"По просьбе руководителя департамента Национальной полиции Украины мне выдали украинскую визу и попросили вылететь в Украину и принять участие в расследовании. Это можно было сделать в Вильнюсе, но лучше в Украине. Я посоветовался со своей командой, а потом согласился вылететь в Украину. Я получил много писем от людей с просьбой не лететь, это может быть опасно, но я все-таки решил", – вспоминает Макар.

"Когда я прибыл в Украину, меня встретили спецслужбы. Мне обеспечивали охрану круглосуточно. Я видел профессионализм в работе украинских спецслужб. Мы проводили следственные действия и другие мероприятия в Национальной полиции, после чего украинская сторона сообщила мне, что у них нет причин не доверять мне. По моему мнению, я представил достаточно оснований утверждать, что белорусские спецслужбы имеют какое-то отношение к приказу убить Павла Шеремета. Я дал украинской стороне гораздо больше информации, чем публиковал в СМИ", – добавил он.

Кроме того, Макар дал обещание не разглашать никому свои показания, чтобы не повлиять на ход расследования. Вместе с тем он подчеркнул, что все кардинально изменится, благодаря озвученной им информации, и преступление в конце концов будет раскрыто.

Также экс-сотрудник спецслужб Беларуси назвал вероятные причины убийства Шеремета. Оно якобы на 60% связано с расследованиями журналиста об исчезновении людей в его стране и о взрыве в минском метро в 2011 году.

"По моему личному мнению, после сравнения ряда фактов и после разговора с украинскими следователями мы можем говорить о ненависти Александра Лукашенко к Павлу Шеремету. Все это вместе могло быть причиной его устранения. И это было сделано как демонстративное убийство", – подытожил Макар.

В свою очередь в Национальной полиции агентству "Интерфакс-Украина" уточнили, что получили информацию, которая может помочь выйти на след заказчиков убийства.

"Во время допроса свидетель предоставил следователям информацию, которая может существенно ускорить процесс установления заказчиков и обстоятельств подготовки подрыва Павла Шеремета. Сейчас полицейские проверяют полученные данные. Аудиозапись направлены на фоноскопическую экспертизу", – сказал собеседник.

Также правоохранители подготовили ходатайство об оказании международной помощи для проведения дополнительных действий на территории стран, которые связаны с обнародованными записями. Документы согласовывают в Офисе генпрокрурора.

Как писал OBOZREVATEL:

УкраинаУбийство Павла Шеремета