Авто в Украине смогут останавливать без причины: в МВД дали объяснения

Предоставление полицейским права останавливать автомобиль без конкретных законных оснований имеет две причины, одна из которых – борьба с незаконным оборотом оружия в стране.

Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко. По его словам, законопроект № 2695 об усилении ответственности за нарушение Правил дорожного движения, который был принят 16 февраля, является компромиссным.

Мартыненко отметил два момента, почему норма о праве полицейского останавливать авто и проверять состояние водителя является крайне важной.

Первая причина заключается в том, что в условиях войны в Украине по дорогам перевозится большое количество оружия и взрывчатки. Право на остановку и проверку авто в таком случае является нормальной мировой практикой.

"У нас уже семь лет идет война. И весь этот период у нас в автомобилях перевозится огромное количество оружия и взрывчатки. Соответственно, для того, чтобы ее выявлять, периодически автомобили надо проверять. Это неписаные правила в странах, в которых происходят вооруженные конфликты, обязательно надо применять те рычаги, которые могли бы дать возможность выявлять на ранних этапах оружие и взрывчатку", – пояснил советник министра.

Вторая причина связана с необходимостью периодической проверки водителей на предмет алкогольного или наркотического опьянения. Ведь именно пьяное вождение является одной из причин смертности на дорогах.

"За период независимости Украины погибло более 180 тысяч человек. Одной из причин смертности на дорогах является нетрезвое вождение. Чтобы выявлять нетрезвых водителей надо периодически останавливать транспортные средства, чтобы проверять, не находится ли водитель в состоянии алкогольного или наркотического опьянения", – подчеркнул он.

Как писал OBOZREVATEL, 16 февраля Верховная Рада Украины приняла законопроект №2695 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения", который предусматривает существенное усиление ответственности за нарушение ПДД, в частности за пьяное вождение.