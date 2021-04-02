Авиацию России снова заметили возле границы с Украиной. Видео

Возле границы Украины на востоке вновь было замечено передвижение российской военной авиации.

Кадры обнародовали на одном из Telegram-каналов террористов "Л/ДНР". В посте авторы отметили, что вертолеты страны-агрессора летели в сторону Донецкой и Луганской областей весь день 1 апреля (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На одном из роликов очевидец утверждает, что видел группу из 10 вертолетов, вслед за которыми пролетели еще два.

Одним из роликов с российской вертолетной группой поделился на своем Telegram-канале и народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Российские боевые вертолеты заметили уже недалеко от нашей границы. Пограничники уверяют, что российскую авиацию непосредственно у границы страны пока не фиксировали. При этом не исключают, что полет мог происходить на определенном расстоянии от границы", – написал он.

"Между тем США через представителя Госдепа предостерегли Россию от "запугивания" Украины, а послы стран-членов НАТО провели срочную встречу в Брюсселе по поводу стягивания российских войск к границам Украины и выразили обеспокоенность действиями России. Ситуация продолжает быть напряженной. Нужно следить и быть готовыми", – добавил политик.

Напомним, 31 марта на территории временно оккупированного Крыма, а также недалеко от Ростова-на-Дону были замечены огромные колонны российской военной техники и артиллерии.

Речь идет о российских 152-мм дивизионных самоходных гаубицах "Мста-С", бронетехнике и тяжелом вооружении. Кроме того, в небе над Ростовской областью 31 марта также зафиксировали пролет вертолетных групп.

Такая активизация страны-агрессора вызвала обеспокоенность в военных кругах США. Так, командование сил армии США в Европе даже повысило уровень готовности с возможного кризиса до потенциального неминуемого кризиса (самого высокого уровня).

Кроме того, 16 марта российский вертолет Ми-8 был замечен непосредственно в воздушном пространстве Украины. Он залетел вглубь нашей территории на 50 м. Это произошло в Сумской области.

Как сообщал OBOZREVATEL,министр обороны США Ллойд Остин 1 апреля провел переговоры с украинским коллегой Андреем Тараном и выразил обеспокоенность последними действиями Российской Федерации. В то же время он заверил, что США готовы поддерживать Украину в условиях продолжающейся агрессии на Донбассе и в Крыму.