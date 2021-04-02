Авиацию России снова заметили возле границы с Украиной. Видео

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Расследования
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10,7 т.
Вертолеты России

Возле границы Украины на востоке вновь было замечено передвижение российской военной авиации.

Кадры обнародовали на одном из Telegram-каналов террористов "Л/ДНР". В посте авторы отметили, что вертолеты страны-агрессора летели в сторону Донецкой и Луганской областей весь день 1 апреля (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На одном из роликов очевидец утверждает, что видел группу из 10 вертолетов, вслед за которыми пролетели еще два.

Российские вертолеты

Одним из роликов с российской вертолетной группой поделился на своем Telegram-канале и народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Российские боевые вертолеты заметили уже недалеко от нашей границы. Пограничники уверяют, что российскую авиацию непосредственно у границы страны пока не фиксировали. При этом не исключают, что полет мог происходить на определенном расстоянии от границы", – написал он.

"Между тем США через представителя Госдепа предостерегли Россию от "запугивания" Украины, а послы стран-членов НАТО провели срочную встречу в Брюсселе по поводу стягивания российских войск к границам Украины и выразили обеспокоенность действиями России. Ситуация продолжает быть напряженной. Нужно следить и быть готовыми", – добавил политик.

Российские вертолетные группы в небе возле границы с Украиной

Напомним, 31 марта на территории временно оккупированного Крыма, а также недалеко от Ростова-на-Дону были замечены огромные колонны российской военной техники и артиллерии.

Речь идет о российских 152-мм дивизионных самоходных гаубицах "Мста-С", бронетехнике и тяжелом вооружении. Кроме того, в небе над Ростовской областью 31 марта также зафиксировали пролет вертолетных групп.

Такая активизация страны-агрессора вызвала обеспокоенность в военных кругах США. Так, командование сил армии США в Европе даже повысило уровень готовности с возможного кризиса до потенциального неминуемого кризиса (самого высокого уровня).

Кроме того, 16 марта российский вертолет Ми-8 был замечен непосредственно в воздушном пространстве Украины. Он залетел вглубь нашей территории на 50 м. Это произошло в Сумской области.

Как сообщал OBOZREVATEL,министр обороны США Ллойд Остин 1 апреля провел переговоры с украинским коллегой Андреем Тараном и выразил обеспокоенность последними действиями Российской Федерации. В то же время он заверил, что США готовы поддерживать Украину в условиях продолжающейся агрессии на Донбассе и в Крыму.

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