Авиация и десантники ВСУ провели зрелищные учения на админгранице с Крымом. Видео

Бойцы из резерва авиационных и десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины устроили показательные учения на одном из полигонов боевой подготовки в Херсонской области, вблизи с оккупированным Крымом.

Основной задачей для них стал поиск, обнаружение и уничтожение авангарда морского десанта условного противника. Об этом сообщает в Facebook служба по связям с общественностью Командования Объединенных сил ВСУ (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Передовые авиационные наводчики, экипажи вертолетов армейской авиации и мобильных резервов ДШВ отработали уничтожение морского десанта условного противника. И продемонстрировали свои умения и навыки по оказанию целеуказания вертолетам на уничтожение врага и определение мест для десантирования, непосредственно с "поля боя", – пояснил командующий ОС генерал-лейтенант Сергей Наев.

По его словам, для военнослужащих, несущих службу на южном направлении, – это стало не только хорошей проверкой, но и возможностью усовершенствовать слаженность экипажей вертолетов и взаимодействие с другими подразделениями родов войск.

Кроме этого, вертолетчики отработали упражнения по стрельбе в полете на малых высотах по уничтожению наземных целей условного противника.

"Проверка – это всегда хорошо, ведь мы можем оценить реальное положение дел в группировке войск, которое подчинено нашему командованию. Как командующий могу сказать, что действиями подчиненных доволен", – подчеркнул Наев.

Он добавил, что большинство военнослужащих имеют не одну ротацию в район проведения Операции Объединенных сил и огромный боевой опыт. Такая проверка показывает, что они становятся более искусными в военном деле, а также практически передают свой опыт молодым членам экипажей и боевым собратьям.

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