Родным двух курсантов-жертв авиакрушения под Чугуевом отказали в статусе членов семьи погибших

Семьям двух курсантов, которые разбились на самолете Ан-26, упавшем под Чугуевом на Харьковщине, отказали в статусе – поскольку выполнение военных обязанностей парнями "не было связано с защитой Родины". В то же время мать одного из них – Богдана Матвийчука – в память о сыне добровольно пошла в армию.

Об этом сообщается в материале ТСН. Мать второго курсанта – Максима Хомьячука – отметила, что льготы от статуса члена семьи погибшего военнослужащего ей не нужны, а добивается она этого, чтобы увековечить память о сыне (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Кроме того, отец Богдана Николай Матвийчук записал один из последних телефонных разговоров курсанта. Журналисты пояснили, что мужчина дальнобойщик и имеет такую привычку.

Тогда украинец пожаловался отцу на плачевное состояние самолета и назвал Ан-26 "гробом". Это произошло за три дня до трагедии.

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Отец курсанта: Страшный тот самолет или нормальный? Богдан Матвийчук: Гроб. Отец курсанта: Какой самолет? Ан-26. Как ты его назвал? Богдан Матвийчук: Гроб, потому что постоянно ломается. Там ничего не делает с приборов. На нем, чтобы нормально летать... не знаю, приборы могут врать – не те значения показывать.

Мама курсанта в прошлом работала кондукторшей, но сын хотел, чтобы она стала военной. Желание сына она выполнила после его смерти и три недели назад начала служить в военной части "Десна".

В Министерстве социальной политики на запрос журналистов пояснили: "Поскольку родители погибших курсантов являются трудоспособными лицами, не состоявшими на иждивении детей, оснований для выдачи им удостоверения нет".

В ведомстве указали, что исключение все же могут сделать, если указание дадут либо из Верховной Рады, либо из Офиса президента.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

Основной причиной падения самолета Ан-26 25 сентября 2020 стало незаконное разрешение руководства на полеты конвейерным способом, однако трагедии поспособствовал и ряд сопутствующих факторов.