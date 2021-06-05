Украина не согласилась на предложение Ирана о компенсациях для родственников погибших в самолете МАУ

Украина не согласилась на предложение Ирана компенсировать по $150 тыс. за каждого погибшего в сбитом над Тегераном самолете МАУ. Родственникам жертв нужна не только компенсация, но в первую очередь – справедливость.

Об этом в комментарии УНИАН в пятницу, 4 июня, заявил спикер МИД Украины Олег Николенко по факту переговоров с иранской стороной. Он отметил: прежде чем выплачивать компенсацию, нужно установить все обстоятельства трагедии и привлечь виновных к ответственности.

"Безусловно, вопрос выплаты компенсаций – важный элемент этого процесса. Вместе с тем ему должно предшествовать установление всех обстоятельств сбивания Ираном самолета и привлечение виновных к ответственности. Только после этого можно говорить о размере денежных выплат", – сказал Николенко.

Видео дня

Он добавил, что сумму компенсации должны определять правительства всех стран, граждане которых погибли в авиакатастрофе.

"Ожидаем от Ирана добросовестного выполнения договоренностей, достигнутых в рамках третьего раунда консультаций 2-3 июня в Киеве, а также предыдущих двух раундов", – отметил спикер МИД.

Напомним, двухдневные переговоры с Ираном по делу сбитого самолета авиакомпании МАУ PS753 начались 2 июня.

Как сообщал OBOZREVATEL:

8 января 2020 года над Тегераном был сбит пассажирский самолет МАУ. Катастрофа унесла жизни 176 человек, из которых – 11 граждан Украины.