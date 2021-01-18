Авария сухогруза у берегов Турции: МИД назвало причину, число жертв выросло до четырех
Затопление сухогруза "Арвин", на борту которого находилось 10 украинцев и 2 россиян, у берегов Турции 17 января произошло из-за ухудшения погодных условий – сильного шторма.
На утро 18 января стало известно, что в результате аварии с судном погибли 3 человека, их гражданство устанавливается, вскоре спасатели нашли и тело погибшего капитана судна – россиянина. При этом спасенных украинских моряков выписали из турецкой больницы, сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД) Украины.
"По предварительной информации, указанная морская авария случилась из-за сильного шторма. По сообщению турецких властей, состоянием на 10:00 18 января 6 членов экипажа спасены (5 граждан Украины и 1 гражданин РФ), найдены тела трех погибших моряков (продолжается процедура их идентификации)" – говорится в сообщении.
Спасенные моряки были госпитализированы в местную больницу провинции Бартын, состояние их здоровья удовлетворительное.
Посольство Украины в Турции в Twitter сообщило, что пятерых украинских моряков уже выписали из медучреждения.
"Состояние здоровья удовлетворительное – благодарим врачей. Благодарны губернаторству Бартына за одежду и обувь для парней. Консулы готовят документы для возвращения моряков домой", – отметили в ведомстве.
В то же время поисково-спасательная операция по другим членам экипажа продолжалась. К полудню 18 января было найдено тело капитана "Арвина" – россиянина.
В Бартын прибыл посол Украины в Турецкой Республике и консульские работники для предоставления пострадавшим гражданам Украины необходимой помощи и координации взаимодействия с турецкими компетентными органами на месте. В МИД добавили, что дело находится на особом контроле ведомства и посольства Украины в Турции.
Как сообщал OBOZREVATEL:
трагедия с сухогрузом произошла в Черном море у берегов турецкой провинции Бартын в районе Инкуму.
Оператором сухогруза оказалась украинская компания Tesoro Marine из Одессы, владельцем – украинская компания Arvin Shipping LTD, однако судно шло под флагом Палау.
В сети опубликовали список имен всех 12 моряков с корабля, затонувшего вблизи Бартына.
Девушка спасенного с сухогруза украинца Владислава Затерка рассказала, что они узнали о катастрофе, как и о спасении парня, из новостей в интернете.
Деталями об аварии сухогруза возле Турции поделились и украинцы, которые были на его борту.