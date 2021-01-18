Авария сухогруза у берегов Турции: МИД назвало причину, число жертв выросло до четырех

Затопление сухогруза "Арвин", на борту которого находилось 10 украинцев и 2 россиян, у берегов Турции 17 января произошло из-за ухудшения погодных условий – сильного шторма.

На утро 18 января стало известно, что в результате аварии с судном погибли 3 человека, их гражданство устанавливается, вскоре спасатели нашли и тело погибшего капитана судна – россиянина. При этом спасенных украинских моряков выписали из турецкой больницы, сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД) Украины.

"По предварительной информации, указанная морская авария случилась из-за сильного шторма. По сообщению турецких властей, состоянием на 10:00 18 января 6 членов экипажа спасены (5 граждан Украины и 1 гражданин РФ), найдены тела трех погибших моряков (продолжается процедура их идентификации)" – говорится в сообщении.

Спасенные моряки были госпитализированы в местную больницу провинции Бартын, состояние их здоровья удовлетворительное.

Посольство Украины в Турции в Twitter сообщило, что пятерых украинских моряков уже выписали из медучреждения.

"Состояние здоровья удовлетворительное – благодарим врачей. Благодарны губернаторству Бартына за одежду и обувь для парней. Консулы готовят документы для возвращения моряков домой", – отметили в ведомстве.

В то же время поисково-спасательная операция по другим членам экипажа продолжалась. К полудню 18 января было найдено тело капитана "Арвина" – россиянина.

В Бартын прибыл посол Украины в Турецкой Республике и консульские работники для предоставления пострадавшим гражданам Украины необходимой помощи и координации взаимодействия с турецкими компетентными органами на месте. В МИД добавили, что дело находится на особом контроле ведомства и посольства Украины в Турции.

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