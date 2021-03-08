Авария с украинцами в Польше: водителю автобуса выдвинули обвинение

Водителю автобуса, который попал в смертельную аварию с украинцами в Польше, выдвинули обвинение в неумышленном совершении дорожно-транспортного происшествия.

48-летнему украинцу Владимиру К. грозит до 8 лет лишения свободы. Об этом сообщила заместитель окружного прокурора Перемышля Беата Стажецка, передает Польское агентство печати.

По ее словам прокурора, полученные данные позволяют предположить, что водитель "неудачно пытался съехать на место стоянки и отдыха", хотя скорость автобуса была слишком высокой для такого маневра.

Владимира, который все еще находится в больнице, уже допросили. Он заявил, что не помнит момента ДТП.

Отмечается, что ему запрещено покидать территорию Польши в ближайшее время, правоохранители каждый день будут посещать мужчину с целью контроля.

Как свидетеля также опросили второго водителя, 35-летнего Степана К.. Но что он сказал, пока неизвестно.

Напомним: 6 марта вблизи польского города Кашице произошло ДТП с рейсовым автобусом Познань – Херсон. В салоне находилось 57 украинцев, в том числе два водителя. Транспортное средство ударилось о перила на выезде из города, скатился с насыпи и упал в канаву. Пять граждан Украины погибли, 35 получили ранения.

Вечером 6 марта автобус с 26-ю украинцами уехал из польского города Ярослав в Херсон. Многие из них имели травмы и переломы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

предварительно, водитель автобуса с украинцами, попавший в ДТП в Польше, не справился с управлением, что стало причиной аварии.

Троих из пяти жертв аварии, удалось опознать. Это одна женщина и двое мужчин. Они имели при себе документы.