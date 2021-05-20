Аваков: задержаны два самых влиятельных "вора в законе" Украины, мы не остановимся
Украинские правоохранители разоблачили и задержали двух самых авторитетных "воров в законе", и остановили распространение их преступного влияния. Речь идет о мужчинах по прозвищам "Умка" и "Лаша Сван", оба недавно попали под санкции СНБО.
Подробности спецоперации рассказали на сайте Национальной полиции. Министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter подчеркнул, что правоохранительные органы не остановятся в своей работе по "уничтожению такого позорного явления" в стране (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
"Продолжаем непримиримую войну с организованной преступностью. НПУ задержала двух самых влиятельных "воров в законе" в Украине. Новое законодательство, политическая воля и специальность оперативников постепенно уничтожают это позорное уголовное явление. Мы не остановимся", – подчеркнул глава МВД.Что известно о "ворах в законе"
"Лаша Сван" – Джавачвлиани Лаша Валерьянович, 16.04.1974 года рождения, "вор в законе" с 1995-го;
"Умка" – Олейник Сергей Александрович, 05.04.1973 года рождения, из Киева.
Оба они числятся в санкционном списке Совета национальной безопасности и обороны. Кроме этого, "Умка" есть в базе "Миротворца". Туда он попал за сознательное участие в дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине и деструктивное влияние на органы местного самоуправления.
"Вор в законе". Прозвище "Умка", "Умка Днепропетровский". Коронован 11.02.2014 года в г. Санкт-Петербурге. Коронация Олейника была организована при посредничестве старого одесского "законника" Владимира Дрибного по прозвищу "Полтава". Также добро на это дали авторитеты "Лера Сумской" и "Неделя Львовский". С российской стороны "крестными отцами" "Умки" называют питерских воров Андрея Мирича и Альберта Рыжего.
Подчеркивалось, что Олейник координировал деятельность преступных группировок, причастных к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.
"По замыслу российских спецслужб, обострение криминогенной обстановки в Украине должно привести к падению уровня доверия к государственной власти и правоохранительной системе", – говорится в информации о нем на "Миротворце".
Заместитель главы МВД Антон Геращенко в Facebook уточнил, что "Умка" и "Лаша Сван" получили свои высокие "звания" от топ-представителей российского криминального мира. Они по праву считались одними из самых влиятельных "воров в законе" в Украине и контролировали криминалитет сразу в нескольких областях – Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Запорожской и части западного региона.Как проходила спецоперация
"Умке" и "Лаше Свану" инкриминируют установление и распространение преступного влияния в соответствующем уголовном статусе – статью 255-1 Уголовного кодекса Украины.
Полицейские установили все сферы их деятельности и связи. Эти лица с "верхушки" преступного мира создавали незаконные группировки и контролировали через своих представителей криминалитет в государстве, подстрекали к совершению новых преступлений и приводили к появлению дополнительных угроз для безопасности граждан.
Оперативники Департамента стратегических расследований и следователи Главного следственного управления НПУ совместно с Офисом генерального прокурора более года документировали доказательства распространения преступного влияния обоих злоумышленников. Это происходило в два основных этапа:
в апреле этого года, когда во время масштабной полицейской спецоперации на Днепропетровщине разоблачили преступную группировку под руководством так называемого "положенца" и сообщили о подозрении сразу 16-м его участникам, среди которых пятеро "смотрящих" и четверо уголовных "авторитета";
а уже 19 мая полицейские задержали двух "воров в законе": "Умку" – в аэропорту Днепра при попытке выехать из страны, а "Лашу Свана" – в отеле.
Сейчас следователи по согласованию с процессуальными руководителями готовят им сообщение о подозрении по ст. 255-1 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются обыски.
В полиции напомнили, что уголовная ответственность за установление или распространение преступного влияния лицом, находящимся в статусе субъекта повышенного преступного влияния, в том числе в статусе "вора в законе" вступила в силу в Украине с июня 2020-го, после принятия соответствующих изменений в законодательство.
Как сообщал OBOZREVATEL:
14 мая президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО, на котором было принято решение о применении санкций к представителям криминальных группировок. Были применены ограничительные меры к 557 так называемым ворам в законе, 542 из которых – иностранцы, 15 – граждане Украины.
Впоследствии стали известны имена некоторых "воров в законе", на которых решением СНБО наложили санкции. Обнародовали имена 44 человек из 557.