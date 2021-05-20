Аваков: задержаны два самых влиятельных "вора в законе" Украины, мы не остановимся

Украинские правоохранители разоблачили и задержали двух самых авторитетных "воров в законе", и остановили распространение их преступного влияния. Речь идет о мужчинах по прозвищам "Умка" и "Лаша Сван", оба недавно попали под санкции СНБО.

Подробности спецоперации рассказали на сайте Национальной полиции. Министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter подчеркнул, что правоохранительные органы не остановятся в своей работе по "уничтожению такого позорного явления" в стране (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Продолжаем непримиримую войну с организованной преступностью. НПУ задержала двух самых влиятельных "воров в законе" в Украине. Новое законодательство, политическая воля и специальность оперативников постепенно уничтожают это позорное уголовное явление. Мы не остановимся", – подчеркнул глава МВД.

"Лаша Сван" – Джавачвлиани Лаша Валерьянович , 16.04.1974 года рождения, "вор в законе" с 1995-го;

"Умка" – Олейник Сергей Александрович, 05.04.1973 года рождения, из Киева.

Оба они числятся в санкционном списке Совета национальной безопасности и обороны. Кроме этого, "Умка" есть в базе "Миротворца". Туда он попал за сознательное участие в дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине и деструктивное влияние на органы местного самоуправления.

"Вор в законе". Прозвище "Умка", "Умка Днепропетровский". Коронован 11.02.2014 года в г. Санкт-Петербурге. Коронация Олейника была организована при посредничестве старого одесского "законника" Владимира Дрибного по прозвищу "Полтава". Также добро на это дали авторитеты "Лера Сумской" и "Неделя Львовский". С российской стороны "крестными отцами" "Умки" называют питерских воров Андрея Мирича и Альберта Рыжего.

Подчеркивалось, что Олейник координировал деятельность преступных группировок, причастных к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.

"По замыслу российских спецслужб, обострение криминогенной обстановки в Украине должно привести к падению уровня доверия к государственной власти и правоохранительной системе", – говорится в информации о нем на "Миротворце".

Заместитель главы МВД Антон Геращенко в Facebook уточнил, что "Умка" и "Лаша Сван" получили свои высокие "звания" от топ-представителей российского криминального мира. Они по праву считались одними из самых влиятельных "воров в законе" в Украине и контролировали криминалитет сразу в нескольких областях – Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Запорожской и части западного региона.

"Умке" и "Лаше Свану" инкриминируют установление и распространение преступного влияния в соответствующем уголовном статусе – статью 255-1 Уголовного кодекса Украины.

Полицейские установили все сферы их деятельности и связи. Эти лица с "верхушки" преступного мира создавали незаконные группировки и контролировали через своих представителей криминалитет в государстве, подстрекали к совершению новых преступлений и приводили к появлению дополнительных угроз для безопасности граждан.

Оперативники Департамента стратегических расследований и следователи Главного следственного управления НПУ совместно с Офисом генерального прокурора более года документировали доказательства распространения преступного влияния обоих злоумышленников. Это происходило в два основных этапа:

в апреле этого года, когда во время масштабной полицейской спецоперации на Днепропетровщине разоблачили преступную группировку под руководством так называемого "положенца" и сообщили о подозрении сразу 16-м его участникам, среди которых пятеро "смотрящих" и четверо уголовных "авторитета";

а уже 19 мая полицейские задержали двух "воров в законе": "Умку" – в аэропорту Днепра при попытке выехать из страны, а "Лашу Свана" – в отеле.

Сейчас следователи по согласованию с процессуальными руководителями готовят им сообщение о подозрении по ст. 255-1 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются обыски.

В полиции напомнили, что уголовная ответственность за установление или распространение преступного влияния лицом, находящимся в статусе субъекта повышенного преступного влияния, в том числе в статусе "вора в законе" вступила в силу в Украине с июня 2020-го, после принятия соответствующих изменений в законодательство.

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