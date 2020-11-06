Аваков раскрыл детали о секретной записке от Гиркина в деле Маркива
Информация о записке пресс-секретаря одного из главарей "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова) была засекречена Службой безопасности Украины.
Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 6 ноября заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.
По его словам, раньше о ней не говорили, потому что дело было под грифом секретности СБУ.
"В кармане у (россиянина, переводчика Андрея) Миронова некой госпожи Хорошевой, которая была пресс-секретарем Гиркина. Записку нашли еще раньше, но раньше это было грифовано и закрыто СБУ", – сказал Аваков.
Ранее заместитель главы МВД Антон Геращенко заявлял, что в записке говорилось о встрече с Гиркиным. Ее автором является его бывший пресс-секретарь Стелла Хорошева, и это было подтверждено почерковедческой экспертизой.
Напомним, что, по словам Геращенко, это подтверждало одну из версий о том, что итальянский журналист Андреа Рокелли был убит на Донбассе террористами с целью обвинения украинских военнослужащих и в целом Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 мая 2014 года в районе железнодорожного переезда в селе Андреевка во время минометного обстрела погибли гражданин Италии Андреа Роккелли (фотокорреспондент) и гражданин РФ Андрей Миронов (переводчик). 30 июня 2017 года полиция Италии арестовала Виталия Маркива в аэропорту Болоньи по подозрению в убийстве Роккелли.
После судебного разбирательства 2 июля 2019 года суд в итальянском городе Павия приговорил Маркива к 24 годам тюрьмы.
Только 17 января 2020 года Верховная Рада приняла заявление к власти Италии по апелляционному производству украинского нацгвардейца. 29 сентября в Милане состоялось первое судебное заседание, на котором рассматривалась апелляция по делу нацгвардейца. Второе заседание проходило 1 октября.
3 ноября в Милане (Италия) состоялось последнее заседание в апелляционном слушании по делу бойца НГУ Виталия Маркива – его отпустили.
В сети появились первые кадры после выхода на свободу украинского нацгвардейца. Он вышел из тюрьмы с флагом Украины.
Виталий Маркив посвятил победу в миланском суде всем погибшим защитникам Украины.