Аваков раскрыл детали о секретной записке от Гиркина в деле Маркива

Информация о записке пресс-секретаря одного из главарей "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова) была засекречена Службой безопасности Украины.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 6 ноября заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам, раньше о ней не говорили, потому что дело было под грифом секретности СБУ.

"В кармане у (россиянина, переводчика Андрея) Миронова некой госпожи Хорошевой, которая была пресс-секретарем Гиркина. Записку нашли еще раньше, но раньше это было грифовано и закрыто СБУ", – сказал Аваков.

Ранее заместитель главы МВД Антон Геращенко заявлял, что в записке говорилось о встрече с Гиркиным. Ее автором является его бывший пресс-секретарь Стелла Хорошева, и это было подтверждено почерковедческой экспертизой.

Напомним, что, по словам Геращенко, это подтверждало одну из версий о том, что итальянский журналист Андреа Рокелли был убит на Донбассе террористами с целью обвинения украинских военнослужащих и в целом Украины.

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