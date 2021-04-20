Аваков пообещал украинцам безопасность во всей акватории Азовского моря

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Расследования
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Аваков пообещал украинцам безопасность во всей акватории Азовского моря

Спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям получили новые катера и технически-радиационную лабораторию для работы в акватории Азовского моря.

Министр внутренних дел Арсен Аваков во время инспекции подразделений ГСЧС в Донецкой области заверил, что акватория Мариуполя и всего Азова будет безопасной, передает пресс-служба МВД.

"Спасатели ГСЧС постоянно совершенствуются технически и профессионально. Скоростные RIB-лодки, современное водолазное оборудование и квадрокоптер, которые помогают в спасательных работах на море, в частности таких сложных, как подводное разминирование. Акватория Мариуполя и всего Азову будет безопасной", – сказал Аваков.

Аваков пообещал украинцам безопасность во всей акватории Азовского моря

Также глава ГСЧС Николай Чечеткин отметил, что спасатели стали значительно мощнее именно в акватории Азовского моря.

"За прошлый год также получили 18 единиц спасательной техники. С начала войны подразделения ГСЧС восстанавливают дома, пострадавшие от вражеских обстрелов. На сегодня удалось восстановить более две тысячи домов. Только в этом году восстановили 80 частных усадеб", – добавил он.

Аваков пообещал украинцам безопасность во всей акватории Азовского моря
Аваков пообещал украинцам безопасность во всей акватории Азовского моря
Аваков пообещал украинцам безопасность во всей акватории Азовского моря
Аваков пообещал украинцам безопасность во всей акватории Азовского моря
Аваков пообещал украинцам безопасность во всей акватории Азовского моря
Аваков пообещал украинцам безопасность во всей акватории Азовского моря
Аваков пообещал украинцам безопасность во всей акватории Азовского моря

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Арсен Аваков заявил, что в случае вторжения России в Украину ветераны и резервисты должны быть готовы к мобилизации.

УкраинаМариупольМинистерство внутренних дел УкраиныГСЧСАлександр Аваков