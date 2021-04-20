Аваков пообещал украинцам безопасность во всей акватории Азовского моря

Спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям получили новые катера и технически-радиационную лабораторию для работы в акватории Азовского моря.

Министр внутренних дел Арсен Аваков во время инспекции подразделений ГСЧС в Донецкой области заверил, что акватория Мариуполя и всего Азова будет безопасной, передает пресс-служба МВД.

"Спасатели ГСЧС постоянно совершенствуются технически и профессионально. Скоростные RIB-лодки, современное водолазное оборудование и квадрокоптер, которые помогают в спасательных работах на море, в частности таких сложных, как подводное разминирование. Акватория Мариуполя и всего Азову будет безопасной", – сказал Аваков.

Также глава ГСЧС Николай Чечеткин отметил, что спасатели стали значительно мощнее именно в акватории Азовского моря.

"За прошлый год также получили 18 единиц спасательной техники. С начала войны подразделения ГСЧС восстанавливают дома, пострадавшие от вражеских обстрелов. На сегодня удалось восстановить более две тысячи домов. Только в этом году восстановили 80 частных усадеб", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Арсен Аваков заявил, что в случае вторжения России в Украину ветераны и резервисты должны быть готовы к мобилизации.