Аваков показал статистику масштабных нарушений перед местными выборами в Украине

Глава МВД Украины Арсен Аваков подвел итоги предвыборной кампании в местные органы власти.

Министр внутренних дел отметил, что в субботу, 24 октября, будет день тишины, когда предвыборная агитация запрещена, передает пресс-служба МВД.

Аваков подчеркнул, что полиция вместе с Центральной избирательной комиссией и "Гражданской сетью "ОПОРА" реагировали на все обращения, связанные с нарушением избирательного процесса.

"В Одессе за попытку организовать избирательную "сетку" задержана группа лиц, в том числе – председателя избирательной комиссии. Во время следственных действий изъято почти 45 тысяч долларов США, которые фигуранты, по данным следствия, планировали использовать для подкупа избирателей", – рассказал он.

Также еще одну "сетку" задокументировали полицейские Черниговщины. Там во время обыска автомобиля руководителя одного из структурных подразделений Бахмацкой райгосадминистрации обнаружили списки избирателей по схеме "десятников" и 66 тысяч гривен. По предварительным подсчетам, сеть охватывала более пяти тысяч человек.

"В общем было открыто более 500 уголовных производств относительно подкупа избирателей, препятствию совершения избирательного права, предоставление ложных сведений в Государственный реестр избирателей. По каждому из них будет осуществлено расследование и дана правовая оценка", – акцентировал Аваков.

Министр добавил, что полиция и все подразделения МВД в очередной раз доказали свою равноудаленность от всех политических сил. Аваков предупредил, что кандидаты и члены избиркомов не нарушали закон.

"Ни одна партия, ни один кандидат не получают никаких преференций, но каждый получает обеспечение и защиту своих прав... Впереди ответственные этапы – голосования и определения результатов. Поэтому еще раз обращаюсь к кандидатам и избирательных штабов – даже не пытайтесь прибегнуть к вбросам, "каруселям", подвозу избирателей и другим грязным схемам", – сказал он.

Аваков сообщил, что к обеспечению общественной безопасности и порядка во время выборов привлечено почти 140 тысяч сотрудников МВД.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ходе избирательной кампании накануне местных выборов 2020 года в Украине выявили множество манипуляций и правонарушений.