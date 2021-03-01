Аваков сказал, есть ли нестыковки в расследовании убийства Шеремета
Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета реальных нестыковок нет.
Об этом 1 марта он заявил в интервью журналистке Наталье Мосейчук, транслировалось на Facebook-странице ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Глава МВД отметил, что обвинители оказались в странном положении.
"Реальных, мягко говоря, нестыковок практически не существует. Это вопрос веры – как преподнесет атакующая или защищающая сторона. Обвинители, а следствие вела полиция, оказались в странном положении. Такое ощущение, что в том, чтобы добиться истины в этом процессе, заинтересованы только следователи", – убежден министр.
Аваков обратил внимание, что под стражей одного из обвиняемых Андрея Антоненко оставляет не полиция, а присяжные.
Также он выступил против "правосудия, которое решает количество людей, вышедших на улицу". "Нужно, чтобы это (виновность подсудимых – прим. ред.) решали профессионалы", – сказал министр.
Кроме того, Аваков добавил, что его личное отношение к расследованию почти не изменилось с момента задержания подозреваемых.
(Министр отвечает на вопрос о деле Шеремета с 7:15)
Напомним, чтоКиевский апелляционный суд оставил Антоненко под стражей до 2 апреля.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Журналиста Шеремета убили 20 июля 2016 года в центре Киева. Машину, в которой он был, взорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.
12 декабря 2019 года полиция назвала и задержала подозреваемых в организации убийства.
Подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) было выдвинуто Антоненко и детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко.
Яну Дугарь заподозрили в том, что перед убийством Шеремета она якобы проводила "разведку", фотографируя камеры видеонаблюдения недалеко от места преступления.