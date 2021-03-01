Аваков сказал, есть ли нестыковки в расследовании убийства Шеремета

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета реальных нестыковок нет.

Об этом 1 марта он заявил в интервью журналистке Наталье Мосейчук, транслировалось на Facebook-странице ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Глава МВД отметил, что обвинители оказались в странном положении.

"Реальных, мягко говоря, нестыковок практически не существует. Это вопрос веры – как преподнесет атакующая или защищающая сторона. Обвинители, а следствие вела полиция, оказались в странном положении. Такое ощущение, что в том, чтобы добиться истины в этом процессе, заинтересованы только следователи", – убежден министр.

Аваков обратил внимание, что под стражей одного из обвиняемых Андрея Антоненко оставляет не полиция, а присяжные.

Также он выступил против "правосудия, которое решает количество людей, вышедших на улицу". "Нужно, чтобы это (виновность подсудимых – прим. ред.) решали профессионалы", – сказал министр.

Кроме того, Аваков добавил, что его личное отношение к расследованию почти не изменилось с момента задержания подозреваемых.

(Министр отвечает на вопрос о деле Шеремета с 7:15)

Напомним, чтоКиевский апелляционный суд оставил Антоненко под стражей до 2 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Журналиста Шеремета убили 20 июля 2016 года в центре Киева. Машину, в которой он был, взорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.