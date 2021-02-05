Аваков намекнул о причастности топ-политиков к контрабанде топлива в ОРДЛО

В МВД знают высокопоставленных политических деятелей, которые причастны к контрабанде топлива в оккупированные регионы Донбасса.

Об этом в эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" намекнул глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков. Программа транслировалась на YouTube-канале Shuster online 5 февраля (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Министр в ходе дискуссии с народным депутатом от ОПЗЖ Юрием Бойко спросил у него: "Юрий Анатолиевич, вы бы не хотели иметь отношение к поставкам топлива для боевиков?".

"А я не имел к этому отношения", – ответил на это политик. "А у нас есть основания полагать, что ряд фигурантов имели", – сказал Аваков.

Бойко ответил, что комментировать это он не хочет, тогда как Аваков является руководителем правоохранительных органов.

"Я вам говорю больше, чем могу говорить, но я считаю, что я должен... А дальше будет больше", – сказал министр, очевидно, намекнув на скорую публичную огласку этого расследования.

"Ко мне это не относится", – добавил член ОПЗЖ, сказав, что "если такие факты есть", их нужно расследовать и предъявлять официальные документы.

Позже в ходе программы к этой теме вернулся глава исполкома Нацсовета реформ Украины, бывший президент Грузии Михеил Саакашвили. Он заявил, что на схеме контрабанды топлива в "Л/ДНР" "кормятся" некоторые представители власти.

"Мы прекрасно знаем, что они завозят топливо. Через кого они завозят топливо? Через коррумпированных наших таможенников. Почему мы не трогаем таможенников? Потому что от этих таможенников кормится половина парламента и половина нашего политического, так называемого, класса. За каждой кормушкой стоят люди, у которых нет партийной принадлежности", – сказал Саакашвили.

Предлагаем посмотреть трансляцию программы:

Как писал OBOZREVATEL, ранее Арсен Аваков заявил, что санкции СНБО, введенные президентом Украины Владимиром Зеленским, против каналов 112, ZIK и NewsOne были приняты на фоне обострения ситуации на линии фронта на Донбассе.