Аваков – о системе авиабезопасности: она работает, когда в горах ломают ногу или нужен орган для трансплантации

В Украине до конца 2021 года полноценно заработает система авиационной безопасности.

Такое заявление сделал министр внутренних дел Арсен Аваков в интервью журналисту Дмитрию Гордону. Запись разговора транслировалась на YouTube-канале "В гостях у Гордона" во вторник, 2 марта (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Пока что система авиабезопасности насчитывает две базовые площадки – в Нежине (Черниговская область) и Каневе (Черкасская область). МВД планируют, что уже в ближайшее время еще одна появится и в горной местности.

"В Украине будет третий по величине парк авиационной безопасности – 75-80 вертолетов, это и французские Airbus и наши Ми-8. Система авиационной безопасности, первые две базовые площадки – Нежин и Канев. В этом году мы получим еще 26 вертолетов до тех десяти, что уже есть", – рассказал министр.

Организацию системы авиабезопасности он назвал сложной задачей, поскольку необходимо подготовить техников, инфраструктуру, запчасти.

"Мы уже можем рассчитывать на систему санитарной авиации – это реальная услуга, это качество жизни наших граждан. Когда человек в горах ломает ногу, беременная женщина, отрезанная в глухой деревне от медицинской помощи, или срочно надо доставить пациента или орган для срочной трансплантации – работает санитарная авиация", – отметил глава МВД.

В случае чрезвычайной ситуации, например, как было с пожаром в Чернобыле, добавил Аваков, оборудование на вертолетах можно поменять для конкретной проблемы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в новом интервью Аваков также заявил о том, что:

Установка камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в три раза снизила смертность на контролируемых участках.