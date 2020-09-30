Аваков и Геращенко отправились в Милан поддержать нацгвардейца Маркива
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и его заместитель Антон Геращенко отправились в Милан для поддержки бойца Национальной гвардии Украины Виталия Маркива.
Об этом сообщили в Telegram-канале МВД. Апелляционный процесс в Милане по делу Маркива продолжится 1 октября.
Министр также встретился с родными и защитниками нацгвардейца.
"В Милане с мамой Виталия Маркива Оксаной Максимчук и нашей командой готовимся к завтрашнему заседанию по апелляции по делу гвардейца. Суд должен решить привлекать ли материалы украинской стороны к делу! Ожидаем справедливое решение", – сообщил Аваков.
Защита Маркива просит приобщить материалы расследования МВД как новое доказательство, а также провести осмотр местности и допросить других свидетелей.
Также они намерены в качестве доказательства приобщить фильм "Не в том месте, не в то время" – совместное расследование на месте происшествия украинских и итальянских журналистов по делу Маркива.
В свою очередь Геращенко в Facebook добавил, что Украина будет бороться за справедливый оправдательный приговор в деле Маркива.
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 мая 2014 года в районе железнодорожного переезда в селе Андреевка во время минометного обстрела погибли гражданин Италии Андреа Роккелли (фотокорреспондент) и гражданин РФ Андрей Миронов (переводчик).
30 июня 2017 года полиция Италии арестовала Виталия Маркива в аэропорту Болоньи по подозрению в убийстве Роккелли.
12 июля 2019 года суд в итальянском городе Павия приговорил Маркива к 24 годам тюрьмы.
17 января 2020 года Верховная Рада приняла заявление к власти Италии по апелляционному производству украинского нацгвардейца.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что 29 сентября в Италии состоится апелляционное обжалование приговора Маркиву.
На брифинге с участием главы МВД Арсена Авакова 31 августа были представлены веские доказательства невиновности нацгвардейца Виталия Маркива.
Украина провела ряд экспертиз, доказывающих невиновность бойца Нацгвардии Виталия Маркива, который отбывает наказание в Италии по обвинению в убийстве журналиста Андреа Роккелли и его переводчика Андрея Миронова под Славянском в 2014 году.