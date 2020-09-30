Аваков и Геращенко отправились в Милан поддержать нацгвардейца Маркива

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и его заместитель Антон Геращенко отправились в Милан для поддержки бойца Национальной гвардии Украины Виталия Маркива.

Об этом сообщили в Telegram-канале МВД. Апелляционный процесс в Милане по делу Маркива продолжится 1 октября.

Министр также встретился с родными и защитниками нацгвардейца.

"В Милане с мамой Виталия Маркива Оксаной Максимчук и нашей командой готовимся к завтрашнему заседанию по апелляции по делу гвардейца. Суд должен решить привлекать ли материалы украинской стороны к делу! Ожидаем справедливое решение", – сообщил Аваков.

Защита Маркива просит приобщить материалы расследования МВД как новое доказательство, а также провести осмотр местности и допросить других свидетелей.

Также они намерены в качестве доказательства приобщить фильм "Не в том месте, не в то время" – совместное расследование на месте происшествия украинских и итальянских журналистов по делу Маркива.

В свою очередь Геращенко в Facebook добавил, что Украина будет бороться за справедливый оправдательный приговор в деле Маркива.

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