Атака на 'Столичный': не получив весь рынок, Туменас и Молчанова 'отжимают' его по частям

Самый крупный в Украине рынок сельскохозяйственной продукции "Столичный" снова в эпицентре скандала. После срыва серии атак, произошедших в конце прошлого года и имевших целью полный захват предприятия, рейдеры, похоже, решили растянуть "Столичный" по кускам. И теперь пытаются "отжать" у действующей администрации объекты недвижимости, принадлежащие рынку. В частности, павильон "Овощи-фрукты". В хитросплетениях истории, где переплелись подделка документов, игнорирование решений судов, "черные регистраторы" и непомерные аппетиты, помноженные на пренебрежение как законами, так и здравым смыслом, разбирался OBOZREVATEL.

Мы уже рассказывали о конфликте между мажоритарным акционером рынка "Столичный" Александром Стельмахом (владеет 77,5% акций предприятия) и миноритарным акционером Владой Молчановой, владелицей крупной строительной компании StolitsaGrouр.

Долгое время госпожа Молчанова через своего директора фактически единолично руководила "Столичным". И когда мажоритарный владелец заинтересовался, почему за несколько лет работы успешного предприятия так и не получил ни копейки дивидендов, и инициировал проведение аудита деятельности предприятия – он узнал, что предприятие не только практически доведено до банкротства, но и загнано в колоссальные долги. Самое интересное, что "должен" "Столичный" преимущественно компаниям, которые так или иначе связаны с Молчановой.

Вследствие аудита руководство рынка было изменено, а "Столичный" ожидали изнурительные судебные разбирательства, попытки госпожи Молчановой обанкротить предприятие, которое только начало отходить от результатов деятельности прежних "управленцев", а также попытки рейдерских захватов предприятия, инициированные, поговаривают, ею же.

Однако новой администрации "Столичного" удалось отбиться от части исков, получить несколько убедительных побед в судах, исправить с помощью комиссии при Минюсте незаконно внесенные в государственный реестр прав собственности изменения и главное – добиться судебного запрета на любые "взыскания" и регистрационные действия в отношении рынка до завершения рассмотрения дел по существу.

В частности, такое обеспечение иска 23 декабря 2020 года было принято Хозяйственным судом города Киева относительно построенной на территории рынка ООО "РСГП "Столичный" недвижимости. Такое решение судом было принято в рамках рассмотрения иска ООО "РСГП "Столичный" о признании недействительными ряда договоров, которыми на рынок были повешены многомиллионные долги за проведенные работы по существенно завышенным ценам. Ведь те деньги задерживались на счетах предприятия максимум на день, а дальше, как рассказывал OBOZREVATEL заместитель директора предприятия Дмитрий Долгушевский, их основная масса перетекала на счета компаний, связанных с Владой Молчановой.

Среди объектов, которые в декабре Хозяйственный суд в Киеве запретил отчуждать до вынесения решения, оказался и павильон "Овощи-фрукты", за который в середине января разгорелась настоящая война.

Павильон раздора

Эксперты говорят: стоимость одного из самых популярных павильонов рынка – павильона "Овощи-фрукты" площадью 7239,1 кв.м – составляет около 280 миллионов гривен. Однако во времена, когда предприятием руководил ставленник Молчановой Алексей Чумак, этот объект был передан в ипотеку ООО "Спецбуд-Монолит" за копеечные по сравнению с его реальной стоимостью 14 млн грн.

И такой лакомый кусочек, вероятно, показался ипотекодержателю – ООО "Спецстрой-Монолит" – достаточным основанием, чтобы плюнуть на решение суда и провернуть старую как мир, но, к сожалению, до сих пор действенную схему.

Участники схемы, среди которых кроме представителей "Спецстрой-Монолита" были задействованы должностные лица ООО "Оилси", ООО "Бест Макет Компани", частный исполнитель Сергей Лысенко, частный нотариус Дмитрий Игнатов, государственный регистратор Татьяна Батищева и Виктор Бондарь, бывший сотрудник правоохранительных органов , который сейчас выдает себя за директора ООО "РСГП "Столичный", в течение нескольких часов 13 января 2021 года противоправно завладели имуществом рынка.

Для этого рейдерам оказалось достаточно сделать несколько шагов.

Шаг 1: исключить запрет

Чтобы забрать то, что суд запретил трогать, прежде всего участникам схемы надо было обойти запрет. Сделали они это с помощью частного исполнителя Лысенко, который в 13.57 13 января безо всяких оснований и каких-либо документов изъял запись по обременениях, установленных постановлением Хозяйственного суда города Киева еще 23 декабря, из Госреестра вещных прав на недвижимое имущество. И хотя судебное обременение действует по сей день, из реестра оно просто исчезло.

Шаг 2: перерегистрировать имущество

Следующий шаг был осуществлен через 3 часа. В 16.51 государственный регистратор Чабанивского сельского совета Киево-Святошинского района Киевской области Татьяна Батищева зарегистрировала право собственности на павильон "Овощи-Фрукты" за "Спецстрой-монолит". Сделала она это на основании составленного этой компанией счета задолженности от 14 декабря 2020 года, требования о возврате этой задолженности со стороны "Спецстрой-монолита", датированного тем же днем, письма, подписанного самоназванным директором Бондарем о согласии отдать павильон в счет задолженности – без даты и номера. Кроме того, государственному регистратору также был передан отчет об оценке павильона, который в свое время заказывало ООО "Современные рыночные инновации" Влады Молчановой, и ипотечный договор, который, собственно, и оспаривается сейчас в судах.

"ООО "Спецбуд-монолит" сознательно нарушило установленный судом запрет. Кроме того, эта государственная регистрация была проведена на основании поддельных документов и с грубым нарушением положений Закона Украины "Об ипотеке". В частности, одним из оснований для регистрации было письмо от имени ООО" РСГП "Столичный", незаконно подписанное одним из фигурантов рейдерского захвата Виктором Бондарем и скрепленное поддельной печатью. Поскольку Бондарь не является директором ООО "РСГП" Столичный", не имеет права совершать действия от имени предприятия, такой документ не может порождать никаких правовых последствий", - настаивают юристы рынка.

Они напоминают: с 19 февраля прошлого года рынок возглавляет Рустем Абукадыров. И по состоянию на 13 января, когда происходили все описываемые события, он оставался директором предприятия. Бондаря же в свое время причастные к попыткам рейдерского захвата рынка лица пытались вписать как директора в госреестре, однако Минюст приостановил эти попытки.

Шаг 3: замести следы

После манипуляций с Государственным реестром прав собственности участникам схемы надо было заметать следы и попробовать хотя бы частично легализовать проведенный рейдерский захват. Для этого ООО "Спецстрой-монолит" "продает" павильон ООО "Оилси", только не за 14 млн, за которые в свое время получило право претендовать на имущество рынка по договору ипотеки, а за 60 млн грн. Удостоверил договор купли-продажи частный нотариус Дмитрий Игнатов. Он же осуществил государственную регистрацию новых имущественных прав.

А новый "владелец" с помощью все того же частного нотариуса тут же передал павильон в аренду ООО "Бест Маркет Компани".

Напомним, все эти действия проводились на основании очень сомнительных документов при установленном постановлением Хозяйственного суда города Киева обременении, которое исключало какие-либо действия вокруг этого объекта объекта недвижимости.

Шаг 4: затруднить восстановление справедливости

Интересный факт: уже на следующий после "продажи" павильйона день, представители "Спецбуд-монолита"... обратились в Хозяйственный суд города Киева с требованием признать договор купли-продажи недействительным. Цель этого абсурдного на первый взгляд шага для юристов – очевидна: наличие судебных споров "связывает" руки "антирейдерскиой" комиссии при Минюсте. Так, эта комиссия даже в таких очевидных историях не может своим решением "откатить" внесенные в госреестр изменения. То есть альтернативы судебным процессам, которые при наличии хороших адвокатов можно затягивать фактически до бесконечности – нет.

При чем тут Влада Молчанова

В рамках судебных споров юристы рынка "Столичный" изучили структуру собственности всех причастных к попыткам рейдерского захвата компаний. И выяснили: так или иначе они связаны с StolitsaGrouр и госпожой Молчановой. Так, например, одним из участников "Спецбуд-монолита" является ООО "Компания по управлению активами "Бизнес-Гарант", которая действует от имени и в интересах паевого закрытого недиверсифицированного венчурного инвестиционного фонда "Алькор". Она же – среди участников ООО "Столица" и ООО "Столица-групп", где среди конечных бенефициаров указаны сын Молчановой Иван и ее партнер Раймонд Туменас.

А на сайте вакансий "Ворк.юа" можно найти резюме бывших сотрудников "Спецбуд-монолита", которые прямо указывают на связь этой компании со строительной империей Молчановой.

Связана с ней и компания "Оилси". По крайней мере, в открытых источниках и материалах судебных дел можно найти подтверждение, что "Оилси" совместно с компаниями с орбиты "Столица Групп" фигурировало в рейдерском захвате ООО "Лира-2000", принадлежавшего бывшему главному архитектору Киева.

Ситуация выглядит так, что госпожа Молчанова повторила трюк, через который сейчас судится с мажоритарным владельцем "Столичного": имуществом рынка незаконно завладели, покупали/продавали/отдавали его в аренду компании, корни которых тянутся именно к ней.

Поэтому сейчас администрация рынка обратилась с заявлением о незаконном завладении его имуществом в правоохранительные органы и готовится отражать не только информационные и судебные атаки рейдеров, но и возможные попытки физического захвата предприятия и его имущества. А они, похоже, становятся все более вероятными с каждым днем.