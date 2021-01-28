Асеев – о сливе фото пыточной 'Изоляция' в Донецке: мы почти уверены, что знаем фамилию автора снимков

Украинский журналист Станислав Асеев, бывший пленник террористов "ДНР", считает, что фото из пыточной "Изоляция" мог слить кто-то из сотрудников тюрьмы.

В интервью "Апострофу" он рассказал, что люди, прошедшие эту тюрьму, более-менее понимают, кто это может делать.

"Я не скажу полностью, но на 90% мы уверены, кто этот человек. Сейчас не время раскрывать конкретные фамилии. К тому же у нас нет стопроцентных доказательств, что это именно он делает. Мы понимаем, что человек, который делал те фото, имел свободный доступ к тем местам, которые фотографировал. И не просто имел свободный доступ, а у него могла быть техника, хотя бы элементарный телефон", – отметил Асеев, который сам прошел "Изоляцию".

Журналист добавил, что в любом случае слив фотографий – большой плюс для Украины, потому что они показывают всю систему пыточной.

"Действительно показывают всю систему "Изоляции": как она устроена снаружи. И даже показали внутренние помещения – застенки, где пытают людей. Даже сам "тапик" показали. Это полевой телефонный аппарат с индуктивной катушкой, от которого идут провода к разным частям тела. Собственно, потом происходят пытки", – пояснил он.

По мнению Асеева, цель у автора снимков может быть одна – получить преференции от украинских спецслужб.

Снимки из пыточной "Изоляция" в Донецке начал публиковать Telegram-канал "Донецкий Тракторист".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Асеев назвал "Изоляцию" – аналогом концлагеря образца 30-х годов ХХ века.

Напомним, что журналист был освобожден из плена террористов в декабре 2019 года, в котором он пробыл почти 2,5 года.