Асеев – о пыточной 'Изоляция' в Донецке: кормили помоями и не позволяли даже сидеть в камере

Украинский журналист Станислав Асеев, которого террористы держали в плену в пыточной "Изоляция", рассказал новые подробности об этой тюрьме, в частности, об изоляторах, еде и жестоких пытках током.

В интервью "Фактам" он отметил, что в одном из них заключенным даже негде лечь спать, а держать их там могли по несколько суток.

"Там два вида карцеров. Один находится на первом этаже, где и сами камеры. Это бывшая душевая – небольшое пространство (может, полтора на два метра), стены обнесены плиткой, на полу валяется матрац. А карцер, который в подвале (бывшее бомбоубежище, где оборудовали ряд помещений для содержания пленных), мы называли "стаканом". Там можно либо стоять, либо сидеть на корточках, лечь невозможно. К тому же очень холодно из-за интенсивной вентиляции – даже летом люди замерзают", – пояснил Асеев.

По словам журналиста, спят в таком "стакане" обычно облокотившись о стены, но это в том случае, если разрешат: "В "Изоляции" часто человеку не позволяли даже сидеть в обычной камере. Это называлось "держать стенку". Его просто ставят к стене, приказывают широко расставить ноги, руки он кладет выше головы и стоит так несколько суток – столько, сколько сможет. Если падает, бьют и опять ставят к стене".

Также Асеев рассказал о жестоких пытках, которые применяли к заключенным.

"Я видел людей, которые несколько дней вообще не разговаривали. После того, как им в задний проход засовывали электрод, а второй провод бросали на гениталии. Иногда пытки продолжались неделями. Вот держат их в подвале и каждый вечер (как правило, пытки происходят под вечер или ночью) изо дня в день издеваются. Естественно, вы должны задать себе вопрос: смогу ли я это выдержать? А если смогу, то ради чего?" – отметил он.

Кроме этого, по словам бывшего пленника, часто угрожали в отношении членов семьи. Например, привести в подвал жену, дочь или сестру и изнасиловать на глазах у заключенного.

"И даже если вы можете в какой-то степени переносить физические страдания (хотя я не видел тех, кого физически не сломали пытки), но в комплексе с этим еще угрожают вашей семье. Конечно, многие были готовы переступить через все, лишь бы не увидеть своих родных рядом с собой на пыточном столе в подвале или в соседней камере", – пояснил Асеев.

Журналист добавил, что кормили при этом всем – ужасно. После коллективного отказа заключенных от еды и приезда комиссии, эта проблема частично решилась, но только на две недели.

"Нам постоянно давали какие-то помои. В первое время, когда я туда только попал, была более-менее нормальная еда, но ее было очень мало – буквально три-четыре столовые ложки либо макарон, либо гречки, либо перловки. Со временем осталась одна перловка, причем наполовину сырая и с камнями, то есть они ее даже не просеивали. На человека давали два кусочка хлеба. Нарезали настолько тонко, что мы его называли "салфеточный хлеб". Если положить на ладонь, увидите свою кожу", – вспоминает Асеев.

Напомним, что журналист был освобожден из плена террористов в декабре 2019 года, в котором он пробыл почти 2,5 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько дней назад в интернет попали снимки изнутри "Изоляции". Асеев заявил, что почти уверен, что знает фамилию человека, слившего их, но пока не время называть ее.