АРМА: в заместителя главы Агентства стреляли

На заместителя председателя Агентства по розыску и менеджмента активов (АРМА) Владимира Павленко якобы было совершено нападение. В мужчину выпустили несколько пуль, в результате чего он получил ранения средней степени тяжести.

Преступление произошло утром 2 июня, но пресс-служба АРМА сообщила об этом случае только в пятницу, 4 июня. Уточняется, что на Павленко напали возле собственного дома.

"По информации правоохранительных органов, неустановленные лица совершили несколько выстрелов из огнестрельного оружия", – говорится в сообщении.

Чиновник по состоянию на пятницу находился в больнице, его состояние было стабильным. Угроз жизни мужчины нет.

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"АРМА надеется на максимально быструю и действенную реакцию правоохранительных органов по установлению, задержанию и наказанию злоумышленников", – добавила пресс-служба, пожелав Павленко скорейшего выздоровления и возвращения к работе.

Добавим: Павленко родился 25 июня 1985 в Киеве. Женат, имеет двух дочерей.

Он работает в центральном аппарате Агентства по розыску и менеджмента активов с октября 2019 года.

Должность заместителя председателя получил в январе 2020 года и координирует такие направления, как менеджмент активов, ресурсное обеспечение, коммуникации и продвижения.

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