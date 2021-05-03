Арьев: Чауса удерживали на объекте Минобороны под Киевом

Украинского судью-беглеца Николая Чауса после похищения в Молдове якобы удерживали на объекте Министерства обороны в селе Хотяновка Киевской области.

Об этом в Facebook написал народный депутат из "Европейской Солидарности" Владимир Арьев. Политик даже указал точное место, где якобы прятали Чауса.

"Если ехать по дамбе вдоль Киевского водохранилища, въезд на этот объект обозначен соответствующей табличкой", – отметил политик.

По словам Арьева, Чаус отказывался идти на сотрудничество, и поэтому бывшего судью решили "легализовать".

"План нарисовали следующий: выбросить Чауса на границе с Приднестровьем или админгранице с Крымом и задействовать для этого пограничников, которые должны его задержать "при попытке", – писал депутат.

Арьев добавил, якобы Чауса перевезли на военную базу в шести километрах от Первомайска (Николаевская область) и удерживают его в здании.

"От этого места примерно одинаково относительно недалеко и в Приднестровье, и в Крым. Как вариант также рассматривают границу с Россией", – сообщил нардеп.

Напомним, что об исчезновении Чауса стало известно 3 апреля. Это произошло в центре Кишинева. 4 апреля в сети появилось фото с якобы Чаусом, которого вывезли на территорию Румынии.

Супруга судьи заявила, что ее мужа якобы похитили из-за того, что он собирался вернуться в Украину и дать важные показания. Женщина выразила уверенность в том, что дело о взятке Чауса было сфабриковано, а сама взятка – это провокация НАБУ. Кроме того, она усомнилась в том, что судью действительно вывезли в Румынию.

Позднее в МВД Молдовы заявили о задержании первого подозреваемого в похищении судьи Чауса, а 8 апреля появилось фото двух фигурантов расследования.

Парламент Молдовы должен был рассмотреть вопрос о создании следственной комиссии по выяснению обстоятельств похищения украинского судьи Николая Чауса. Это обсуждалось во время переговоров между министрами иностранных дел Украины и Молдовы 7 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве обороны Украины опровергли возможную причастность сотрудников разведки к похищению в Молдове украинского судьи-беглеца Николая Чауса и заявили о причастности к делу России.

Впоследствии в Молдове из-за ситуации с похищением Чауса попросили лишить иммунитета украинского военного атташе для его уголовного преследования и привлечения к ответственности.