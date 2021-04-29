Арестович заявил, что Россия вернет войска к границам Украины и назвал сроки

Российская Федерация вновь начнет сосредоточивать свои войска у границ Украины уже к концу второго месяца лета, в частности в рамках якобы подготовки к учениям "Запад-2021".

Такое мнение высказал советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексей Арестович в эфире канала "Украина 24". По его словам, россияне вывели от 30 до 50% личного состава, но военная техника остается "во многих местах".

"Это, с одной стороны, позитивный сигнал, с другой – опасения, что в случае необходимости они смогут быстро вернуться. А учитывая то, что в сентябре будет активная фаза российско-белорусских учений "Запад-2021", они снова начнут переброску войск в конце июля", – пояснил он.

Арестович предположил, что в тот период "мы минимум вернемся к той же ситуации, которая была две недели назад".

"Но до этого может многое произойти, в частности, встреча Байдена с Путиным, некоторые положительные решения могут быть приняты", – добавил он.

Напомним: во время заседания 28 апреля ТКГ не смогла договориться о "пасхальном перемирии" на Донбассе. Рассмотрение вопроса о соблюдении режима тишины заблокировали контролируемые РФ так называемые представители "Л/ДНР".

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко заявил, что Россия только в одном направлении начала вывода войск от границ Украины, в частности, с территории временно оккупированного Крыма.